Украина непременно победит в войне против россии — Трюдо

13.03.2022 05:02

Укринформ

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо полностью уверен в неизбежной победе Украины в войне против России

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Трюдо заявил, выступая на конференции.

“Да, я такого мнения. Бесспорно”, — ответил Трюдо на вопрос, верит ли он в победу Украины.

По его словам, вопрос лишь в том, "как долго это будет продолжаться, как достичь победы с наименьшими потерями, как убедиться в том, что украинцы и дальше будут успешными в независимой стране".

“Мы сосредоточены на избежании эскалации или расширения (военных действий. – Ред.), поскольку это будет плохо для всех. Однако мы готовы поддерживать Украину столько, сколько потребуется”, — отметил глава правительства Канады.

По его словам, введенные против россии санкции "будут действовать, пока вся Украина снова не будет свободной и независимой".

С 24 февраля в Украине идет война против российских захватчиков. Введено военное положение и объявлена ​​всеобщая мобилизация, страна дает отпор агрессору.

По материалам: Укринформ