Через що виникає ментальна втома: чому мозок виснажується навіть без фізичної роботи

Сучасна людина дедалі частіше стикається з відчуттям виснаження навіть у дні без значних фізичних навантажень.

Науковці пояснюють це особливостями роботи мозку в умовах постійного інформаційного тиску. Дослідження у сфері нейрофізіології показують, що когнітивна активність потребує значної кількості енергії.

Постійна обробка повідомлень, новин, соціальних сигналів та рішень створює навантаження, яке мозок сприймає майже так само серйозно, як фізичну втому.

Особливу роль відіграє ефект багатозадачності. Перемикання між великою кількістю дрібних завдань виснажує нервову систему та знижує здатність до концентрації. У результаті людина відчуває ментальне перевантаження навіть без активної фізичної роботи.

Фахівці наголошують, що для відновлення мозку недостатньо просто “нічого не робити”. Важливими є якісний сон, фізична активність, зниження інформаційного шуму та періоди глибокої концентрації без постійних відволікань.

У сучасних умовах ментальна втома стає однією з головних проблем продуктивності та психологічного здоров’я, що змушує науковців переглядати уявлення про природу людського виснаження.

