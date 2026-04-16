Зеленський попередив чоловіків призовного віку у Німеччині: подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив про намір посилити координацію з міжнародними партнерами щодо чоловіків мобілізаційного віку, які перебувають за кордоном.

Зокрема, йдеться про співпрацю з урядом Німеччина у питаннях обліку та правового статусу таких громадян.

За словами глави держави, українські служби вже працюють у цьому напрямку спільно з німецькою стороною.

Він підкреслив, що питання повернення чоловіків призовного віку є чутливим і потребує комплексного підходу, який враховує як міжнародне право, так і внутрішні потреби оборони.

Заява пролунала на тлі триваючої мобілізаційної кампанії та необхідності доукомплектування Збройних сил України. У цьому контексті влада розглядає різні механізми взаємодії з країнами-партнерами, де перебувають українські громадяни.

Експерти зазначають, що будь-які рішення у цій сфері мають ґрунтуватися на правових нормах Європейського Союзу та двосторонніх угодах. При цьому остаточна реалізація подібних ініціатив залежатиме від політичної волі обох сторін і дотримання прав людини.

Водночас у суспільстві триває дискусія щодо балансу між потребами держави та правами громадян. Аналітики вказують, що подальший розвиток ситуації визначатиме не лише внутрішню політику України, а й позиція європейських партнерів.

