Терехов висловився про «бусифікацію»: мер Харкова запропонував нову ідею

Міський голова Харкова та голова Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов публічно висловився щодо проблемних аспектів мобілізаційних процесів, які останнім часом викликали широкий суспільний резонанс.

Про це повідомляє «ПЛ».

За його словами, випадки застосування грубої сили під час мобілізації є неприпустимими та суперечать базовим принципам правової держави.

Терехов наголосив, що мобілізація має відбуватися виключно на засадах справедливості та законності, оскільки саме це формує довіру громадян.

Мер Харкова звернув увагу на те, що окремі інциденти, пов’язані з діями працівників територіальних центрів комплектування, отримали значний розголос і негативно вплинули на суспільні настрої.

Він закликав керівництво Міністерства оборони приділити максимальну увагу виконанню доручень Президента України, зокрема щодо контролю за дотриманням прав громадян під час мобілізації.

Серед запропонованих кроків — детальний розбір кожного резонансного випадку, впровадження обов’язкового використання боді-камер та забезпечення відкритого інформування суспільства. За словами Терехова, подібні інциденти активно використовуються ворогом у межах інформаційної війни, що робить питання довіри громадян стратегічно важливим.

Він підкреслив, що саме довіра є ключовим ресурсом держави, який визначає стійкість суспільства та його готовність протистояти зовнішнім загрозам.

Тим часом Рубіо попередив, як проходитимуть наступні переговори між РФ та Україною.