Комаровський розповів, скільки українців страждають від психічних розладів: статистика доктора

Проблеми з психічним здоров’ям сьогодні тією чи іншою мірою торкнулися практично всіх українців.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на телеграмну службу новин України.

Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський, коментуючи наслідки тривалого стресу, війни та життя в умовах постійної невизначеності. За його словами, психологічне виснаження вже перестало бути індивідуальною проблемою і перетворилося на масове явище, яке безпосередньо впливає не лише на емоційний стан, а й на фізичне здоров’я населення.

Комаровський наголошує, що хронічна тривога, страх і постійне напруження запускають ланцюгову реакцію в організмі.

У результаті лікарі фіксують стрімке зростання серцево-судинних захворювань, зокрема гіпертонічної хвороби, інфарктів та інсультів.

Психоемоційне перевантаження, за словами медика, стає каталізатором процесів, які раніше розвивалися роками, а тепер проявляються значно швидше й у молодшому віці.

Окремо Комаровський звертає увагу на збільшення кількості онкологічних захворювань, що, на його думку, також частково пов’язано з тривалим стресом і ослабленням захисних механізмів організму.

Він підкреслює, що психічні розлади не існують «у вакуумі» і майже завжди мають фізичні наслідки, які з часом стають помітними у загальній медичній статистиці.

Лікар зазначає, що сьогодні некоректно говорити про психічні проблеми як про щось виняткове або рідкісне. В умовах війни, постійних тривог і втрат, за його оцінкою, симптоми психологічного виснаження присутні у більшості громадян, навіть якщо вони не усвідомлюють цього або не звертаються по допомогу.

Саме тому Комаровський закликає сприймати психічне здоров’я як базовий елемент загального стану людини, а не як другорядну тему, яку можна ігнорувати.

