Комаровський розповів, скільки українців страждають від психічних розладів: статистика доктора

Проблеми з психічним здоров’ям сьогодні тією чи іншою мірою торкнулися практично всіх українців.

Про це заявив відомий лікар Євген Комаровський, коментуючи наслідки тривалого стресу, війни та життя в умовах постійної невизначеності. За його словами, психологічне виснаження вже перестало бути індивідуальною проблемою і перетворилося на масове явище, яке безпосередньо впливає не лише на емоційний стан, а й на фізичне здоров’я населення.

Комаровський наголошує, що хронічна тривога, страх і постійне напруження запускають ланцюгову реакцію в організмі.

У результаті лікарі фіксують стрімке зростання серцево-судинних захворювань, зокрема гіпертонічної хвороби, інфарктів та інсультів.

Психоемоційне перевантаження, за словами медика, стає каталізатором процесів, які раніше розвивалися роками, а тепер проявляються значно швидше й у молодшому віці.

Окремо Комаровський звертає увагу на збільшення кількості онкологічних захворювань, що, на його думку, також частково пов’язано з тривалим стресом і ослабленням захисних механізмів організму.

Він підкреслює, що психічні розлади не існують «у вакуумі» і майже завжди мають фізичні наслідки, які з часом стають помітними у загальній медичній статистиці.

Лікар зазначає, що сьогодні некоректно говорити про психічні проблеми як про щось виняткове або рідкісне. В умовах війни, постійних тривог і втрат, за його оцінкою, симптоми психологічного виснаження присутні у більшості громадян, навіть якщо вони не усвідомлюють цього або не звертаються по допомогу.

Саме тому Комаровський закликає сприймати психічне здоров’я як базовий елемент загального стану людини, а не як другорядну тему, яку можна ігнорувати.

