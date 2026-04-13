Орбан привітав Мадяра з перемогою на виборах в Угорщині: подробиці

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан офіційно привітав політика Петера Мадяра з перемогою на парламентських виборах, результати яких уже викликали широкий резонанс у політичних колах Європи.

Про це повідомляє «ПЛ».

За попередніми даними підрахунку голосів, політична сила «Тиса» набрала 45,7% підтримки виборців, що забезпечило їй понад дві третини місць у парламенті — орієнтовно 135 мандатів. Такий результат відкриває можливість для формування стабільної більшості та проведення масштабних реформ.

Експерти зазначають, що привітання з боку Орбана свідчить про прагнення зберегти політичну стабільність у країні та забезпечити безперервність державного управління.

Водночас аналітики звертають увагу на те, що перемога Мадяра може означати новий етап у внутрішній та зовнішній політиці Угорщини, зокрема у відносинах з Європейським Союзом.

Очікується, що новий парламентський склад приступить до роботи найближчим часом, а формування уряду стане ключовим питанням політичного порядку денного. У цьому контексті важливим залишається баланс між реформами та збереженням економічної стабільності, що визначатиме подальший розвиток країни.

