У ЗСУ розглядали незвичайну ідею призова до армії: подробиці ініціативи

В українському інформаційному просторі упродовж 2024 року активно обговорювалася нестандартна ініціатива щодо принципів мобілізації, яка передбачала використання елементів випадковості.

Йдеться про модель так званої “лотереї за датою народження”, яка викликала широкий суспільний резонанс, але зрештою не була впроваджена.

Першоджерелом ідеї став колишній міністр економіки та президент Київської школи економіки Тимофій Милованов, який запропонував розглянути такий підхід як спосіб забезпечення рівності. Механізм передбачав випадковий вибір дати народження, за якою визначалися б громадяни, що підлягають мобілізації у першу чергу.

Аргументація базувалася на історичних аналогіях, зокрема практиці США під час війни у В’єтнамі, де подібний підхід використовувався для визначення черговості призову. Ідея полягала у створенні моделі “справедливості через випадковість”, що мала б зменшити вплив суб’єктивних факторів.

Однак пропозиція викликала значну критику як серед експертів, так і у суспільстві. Дискусія торкнулася як етичних аспектів, так і практичної реалізації. Пізніше голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев згадував схожий підхід у контексті економічного бронювання, однак і ця ідея не отримала розвитку.

У підсумку державна політика зосередилася на інших інструментах, зокрема розвитку контрактної служби, підвищенні виплат військовим та цифровізації процесів через систему “Резерв+”. Експерти зазначають, що це свідчить про пошук більш керованих і прогнозованих моделей мобілізації.

