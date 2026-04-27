В Україні хочуть запровадити мінімальний термін володіння авто: подробиці

В Україні на рівні експертного середовища та законодавчих ініціатив обговорюється можливість запровадження мінімального терміну володіння транспортним засобом, який може становити три роки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Відповідні пропозиції пов’язані з необхідністю вдосконалення податкової політики та боротьби зі спекулятивними операціями на вторинному ринку автомобілів.

Згідно з попередніми обговореннями, у разі реалізації цієї ініціативи власники вживаних авто не зможуть продати транспортний засіб без сплати податків, якщо термін володіння становитиме менше встановленого періоду. Такий підхід, за оцінками аналітиків, спрямований на зменшення кількості короткострокових перепродажів і підвищення прозорості ринку.

Разом із тим експерти звертають увагу на потенційні ризики для споживачів. Зокрема, у випадку виявлення технічних недоліків після купівлі автомобіля можливість його швидкого продажу може бути обмежена фінансовими витратами. Це може вплинути на поведінку покупців та підвищити вимоги до перевірки транспортних засобів перед придбанням.

Представники ринку також наголошують, що подібні регуляції потребують детального опрацювання, щоб уникнути негативних наслідків для добросовісних власників. У довгостроковій перспективі ініціатива може змінити структуру вторинного ринку та вплинути на ціноутворення.

Тим часом повідомлялося про те, що наступна зима в Україні буде надважкою.