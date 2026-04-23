Наступна зима в Україні буде надважкою: у ВРУ закликали людей молитися

Карина Шевченко 3 години ago
Верховна Рада
Україна входить у новий опалювальний сезон із підвищеними ризиками для енергетичної системи, що підтверджують заяви представників парламентського енергетичного комітету.

Перший заступник голови профільного комітету Олексій Кучеренко публічно наголосив, що майбутня зима буде складнішою за попередню, підкресливши залежність ситуації від погодних умов та стійкості енергетичної інфраструктури.

За його словами, ключовим фактором залишається баланс між генерацією та споживанням електроенергії, який може бути порушений через можливі пошкодження об’єктів енергетики та дефіцит ресурсів.

У контексті триваючих викликів для галузі держава продовжує працювати над відновленням потужностей, однак масштаби проблеми залишаються значними.

У Верховній Раді підкреслюють, що громадяни мають бути готовими до економного споживання енергії та потенційних обмежень. Водночас уряд та профільні служби розробляють сценарії реагування на кризові ситуації, включаючи резервні джерела живлення та міжнародну підтримку.

Експерти енергетичного ринку зазначають, що критично важливим є не лише фізичне відновлення інфраструктури, а й адаптація населення до нових умов споживання. Це включає модернізацію житлового фонду, впровадження енергоефективних технологій та зміну поведінкових моделей.

Заява про необхідність «молитися на погоду» стала резонансною, однак вона відображає реальний рівень невизначеності, з яким стикається країна. У довгостроковій перспективі питання енергетичної безпеки залишатиметься одним із ключових для державної політики.

Тим часом Білорусь готується відкрити другий фронт в Україні.

