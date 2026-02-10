Зеленський анонсував, що документи про гарантії безпеки для України готові: подробиці

Представник України Володимир Зеленський заявив про завершення підготовки документів, які стосуються системи міжнародних гарантій безпеки для нашої держави.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний Телеграм Зеленського.

Про це він повідомив у межах офіційного звернення, акцентувавши увагу на активній роботі української переговорної команди з партнерами напередодні важливих міжнародних зустрічей. За словами глави держави, дипломатичний процес нині перебуває у фазі інтенсивної координації позицій з європейськими країнами та Сполученими Штатами.

Зеленський підкреслив, що питання безпеки не може розглядатися абстрактно або декларативно, оскільки йдеться про реальний захист від військових та гібридних загроз.

Він наголосив, що всі європейські держави вже мають власний досвід російського втручання, тому розуміння ризиків є спільним. Саме це, за словами президента, створює підґрунтя для формування дієвих механізмів гарантування миру.

Документи, які нині готові, мають стати основою для довгострокових рішень, спрямованих не лише на припинення війни, а й на відновлення та стабільний розвиток України у майбутньому.

