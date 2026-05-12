Як запахи викликають спогади сильніше за фотографії: пояснення нейробіологів

Науковці давно звернули увагу на особливий зв’язок між запахами та людською пам’яттю.

Дослідження у сфері нейробіології підтверджують, що аромати здатні викликати емоційні спогади значно сильніше, ніж візуальні образи або звуки.

Причина полягає у тому, що нюхова система має прямий зв’язок із ділянками мозку, які відповідають за емоції та довготривалу пам’ять. На відміну від інших органів чуття, запахи обробляються більш “прямим шляхом”, минаючи частину когнітивних фільтрів.

Саме тому певний аромат може миттєво повернути людину до конкретного моменту з минулого — дитинства, подорожі або важливої події. При цьому спогади часто супроводжуються яскравими емоційними реакціями.

Психологи зазначають, що запахи також активно використовуються у маркетингу. Компанії створюють спеціальні аромати для магазинів або брендів, щоб формувати емоційний зв’язок із клієнтами та підвищувати впізнаваність.

Водночас науковці наголошують, що нюхова пам’ять може працювати не лише позитивно. Неприємні або травматичні асоціації також здатні запускатися через запахи, що іноді впливає на емоційний стан людини.

