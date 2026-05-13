Чому люди інстинктивно люблять вогонь: науковці пояснили феномен «живого полум’я»

Попри стрімкий розвиток технологій, людина продовжує відчувати особливий психологічний потяг до вогню.

Багаття, каміни або навіть звичайна свічка часто викликають відчуття спокою та концентрації. Науковці вважають, що цей феномен має глибоке еволюційне коріння.

Дослідження у сфері антропології та нейропсихології показують, що контроль над вогнем став одним із ключових етапів розвитку людства. Саме полум’я забезпечувало захист, тепло та можливість соціальної взаємодії. Вчені припускають, що мозок людини досі асоціює вогонь із безпекою та виживанням.

Експерименти також свідчать, що спостереження за полум’ям може знижувати рівень стресу та сповільнювати серцевий ритм. Фахівці пояснюють це поєднанням ритмічного руху світла та концентрації уваги на природному процесі. Подібний ефект частково нагадує медитативний стан.

Психологи зазначають, що сучасне життя перенасичене цифровими подразниками, через що людина підсвідомо шукає більш “первісні” форми заспокоєння. Саме тому популярність свічок, камінів та відпочинку біля багаття залишається стабільною навіть у високотехнологічному суспільстві.

Водночас дослідники наголошують, що потяг до вогню є прикладом того, як стародавні механізми поведінки продовжують впливати на сучасну людину, формуючи її емоційні реакції та відчуття комфорту.

