В Україні хочуть залучати трудових мігрантів через дефіцит кадрів: нова ініціатива влади

Карина Шевченко 9 години ago
Конституція України
В Україні розглядається можливість залучення іноземних працівників для подолання дефіциту кадрів у ключових галузях економіки.

Про це заявила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк, підкресливши, що нестача робочої сили вже стала системною проблемою для низки секторів, зокрема будівництва та відновлення інфраструктури.

За офіційними оцінками, значна частина працездатного населення або перебуває за кордоном, або залучена до оборонного сектору, що створює додаткове навантаження на ринок праці.

Урядові ініціативи передбачають створення умов для легального працевлаштування іноземців, спрощення процедур отримання дозволів і адаптацію трудового законодавства до нових економічних реалій.

Експерти зазначають, що подібні практики широко застосовуються в країнах Європейського Союзу, де трудова міграція є одним із інструментів підтримки економічного зростання. Водночас в Україні це питання має комплексний характер і потребує балансування між інтересами внутрішнього ринку праці та необхідністю швидкого відновлення економіки.

Особливу увагу планується приділити будівельній галузі, яка відіграє ключову роль у відновленні житлового фонду, пошкодженого внаслідок війни.

За словами представників влади, залучення іноземних працівників може пришвидшити реалізацію проєктів і знизити навантаження на наявні трудові ресурси.

Уряд також наголошує на необхідності забезпечення соціальних гарантій для іноземних працівників і контролю за дотриманням законодавства. Таким чином, ініціатива розглядається як один із елементів довгострокової стратегії відновлення економіки України.

Тим часом в Україні хочуть запровадити мінімальний термін володіння авто.

Материалы по теме

Прапор України

Чи скорочуватимуть декрет в Україні: відповідь представників Мінекономіки

11 Березня, 2026
Прапор України

В Україні дозволили примусову евакуацію дітей: Зеленський підписав новий закон

5 Березня, 2026
Трамп

Трамп попередив, коли війна в Ірані закінчиться: названі приблизні строки

2 Березня, 2026
Лукашенко і Зеленський

На початку війни Лукашенко телефонував Зеленському: лідер України про важливу пропозицію

26 Лютого, 2026

