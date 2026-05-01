В Україні хочуть залучати трудових мігрантів через дефіцит кадрів: нова ініціатива влади

В Україні розглядається можливість залучення іноземних працівників для подолання дефіциту кадрів у ключових галузях економіки.

Про це повідомляє «ПЛ».

Про це заявила голова профільного парламентського комітету Олена Шуляк, підкресливши, що нестача робочої сили вже стала системною проблемою для низки секторів, зокрема будівництва та відновлення інфраструктури.

За офіційними оцінками, значна частина працездатного населення або перебуває за кордоном, або залучена до оборонного сектору, що створює додаткове навантаження на ринок праці.

Урядові ініціативи передбачають створення умов для легального працевлаштування іноземців, спрощення процедур отримання дозволів і адаптацію трудового законодавства до нових економічних реалій.

Експерти зазначають, що подібні практики широко застосовуються в країнах Європейського Союзу, де трудова міграція є одним із інструментів підтримки економічного зростання. Водночас в Україні це питання має комплексний характер і потребує балансування між інтересами внутрішнього ринку праці та необхідністю швидкого відновлення економіки.

Особливу увагу планується приділити будівельній галузі, яка відіграє ключову роль у відновленні житлового фонду, пошкодженого внаслідок війни.

За словами представників влади, залучення іноземних працівників може пришвидшити реалізацію проєктів і знизити навантаження на наявні трудові ресурси.

Уряд також наголошує на необхідності забезпечення соціальних гарантій для іноземних працівників і контролю за дотриманням законодавства. Таким чином, ініціатива розглядається як один із елементів довгострокової стратегії відновлення економіки України.

