Як мозок «прискорює» роки: чому в дитинстві літо здається довшим

Багато людей помічають, що у дитинстві час сприймався інакше: літні канікули здавалися майже безкінечними, а роки — значно довшими.

Науковці пояснюють цей феномен особливостями роботи мозку та сприйняття новизни. Дослідження показують, що дитячий мозок постійно обробляє величезну кількість нової інформації.

Кожна подія, знайомство або враження створюють нові нейронні зв’язки, через що періоди часу здаються більш насиченими та “розтягнутими”.

У дорослому віці ситуація змінюється. Значна частина дій стає автоматичною та повторюваною, а мозок витрачає менше ресурсів на обробку знайомих сценаріїв. Саме тому час суб’єктивно “прискорюється”.

Психологи наголошують, що цей ефект можна частково змінити. Нові враження, подорожі, навчання та нестандартні активності допомагають мозку виходити з режиму рутини та знову створювати відчуття насиченого часу.

Експерти зазначають, що сучасний ритм життя посилює ефект “зламаного часу”, адже люди дедалі частіше живуть за одноманітними сценаріями. Саме тому свідоме створення нових досвідів може позитивно впливати не лише на емоційний стан, а й на суб’єктивне сприйняття життя.

