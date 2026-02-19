Ветерани США та Нідерландів на F-16 почали збивати російські ракети та БПЛА

Аналітичне видання Intelligence Online повідомило про створення в системі протиповітряної оборони України закритого міжнародного підрозділу, до якого залучені ветерани військово-повітряних сил США та Нідерландів.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Intelligence Online.

Згідно з оприлюдненою інформацією, йдеться про використання багатоцільових винищувачів F-16 для перехоплення російських ракет і безпілотних літальних апаратів у повітряному просторі над Києвом та областю.

Українські офіційні структури традиційно утримуються від публічних коментарів щодо подібних ініціатив, посилаючись на міркування безпеки.

Водночас військові аналітики зазначають, що залучення досвідчених пілотів, які мають бойовий і інструкторський досвід, є логічним кроком у процесі інтеграції західних авіаційних платформ у систему ППО.

За оцінками експертів, формат міжнародної ескадрильї не є унікальним у світовій практиці та застосовується в умовах підвищених загроз стратегічно важливим регіонам.

Основний акцент при цьому робиться не на публічності, а на ефективності захисту цивільної інфраструктури та критичних об’єктів.

Тим часом Зеленський анонсував, що документи про гарантії безпеки для України готові.