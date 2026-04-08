РФ поширює листівки з погрозами на Дніпропетровщині: влада заявляє про інформаційну провокацію

У Дніпропетровській області зафіксовано поширення листівок із погрозливими повідомленнями, які, за даними місцевої влади, мають ознаки інформаційно-психологічної операції.

Про це повідомляє «ПЛ».

Йдеться про матеріали, що масово з’явилися у місті Нікополь, де невідомі розповсюджують друковані звернення із залякувальним змістом щодо нібито майбутніх військових дій.

У тексті листівок зазначається, що протягом двох тижнів російські війська начебто планують форсувати річку Дніпро, а всі транспортні засоби, включно з цивільними, можуть стати цілями атак.

Представники місцевої адміністрації наголошують, що такі повідомлення не відповідають офіційній інформації та спрямовані виключно на створення панічних настроїв серед населення.

У Нікопольській районній військовій адміністрації закликали громадян не піддаватися на провокації, не поширювати зміст листівок і орієнтуватися виключно на офіційні джерела повідомлень.

Керівництво району підкреслює, що подібні інформаційні вкиди є типовим елементом психологічного тиску, метою якого є підрив довіри до державних інституцій та дестабілізація ситуації в регіоні.

Водночас у місті запроваджено додаткові заходи безпеки. Зокрема, тимчасово обмежено роботу ринків, а мешканців просять уникати перебування на відкритих майданчиках без нагальної потреби. Представники влади пояснюють такі рішення превентивними діями, спрямованими на мінімізацію ризиків для цивільного населення.

Експерти з інформаційної безпеки зазначають, що поширення подібних матеріалів є складовою гібридних методів впливу, які поєднують психологічний тиск із дезінформацією. Громадян закликають зберігати спокій, перевіряти інформацію та довіряти офіційним повідомленням державних органів.

Тим часом Зеленський анонсував нове перемир’я на Великдень.