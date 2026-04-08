РФ поширює листівки з погрозами на Дніпропетровщині: влада заявляє про інформаційну провокацію

Карина Шевченко 6 години ago
Війна
Війна

У Дніпропетровській області зафіксовано поширення листівок із погрозливими повідомленнями, які, за даними місцевої влади, мають ознаки інформаційно-психологічної операції.

Йдеться про матеріали, що масово з’явилися у місті Нікополь, де невідомі розповсюджують друковані звернення із залякувальним змістом щодо нібито майбутніх військових дій.

У тексті листівок зазначається, що протягом двох тижнів російські війська начебто планують форсувати річку Дніпро, а всі транспортні засоби, включно з цивільними, можуть стати цілями атак.

Представники місцевої адміністрації наголошують, що такі повідомлення не відповідають офіційній інформації та спрямовані виключно на створення панічних настроїв серед населення.

У Нікопольській районній військовій адміністрації закликали громадян не піддаватися на провокації, не поширювати зміст листівок і орієнтуватися виключно на офіційні джерела повідомлень.

Керівництво району підкреслює, що подібні інформаційні вкиди є типовим елементом психологічного тиску, метою якого є підрив довіри до державних інституцій та дестабілізація ситуації в регіоні.

Водночас у місті запроваджено додаткові заходи безпеки. Зокрема, тимчасово обмежено роботу ринків, а мешканців просять уникати перебування на відкритих майданчиках без нагальної потреби. Представники влади пояснюють такі рішення превентивними діями, спрямованими на мінімізацію ризиків для цивільного населення.

Експерти з інформаційної безпеки зазначають, що поширення подібних матеріалів є складовою гібридних методів впливу, які поєднують психологічний тиск із дезінформацією. Громадян закликають зберігати спокій, перевіряти інформацію та довіряти офіційним повідомленням державних органів.

Тим часом Зеленський анонсував нове перемир’я на Великдень.

Карина Шевченко Send an email 6 години ago
