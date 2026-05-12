Чому люди досі бояться темряви: вчені пояснили механізм «первісної тривоги»

Попри технологічний розвиток і повну зміну способу життя, страх темряви залишається одним із найпоширеніших людських переживань.

Науковці пояснюють це не лише психологічними факторами, а й еволюційною спадщиною, яка формувалася тисячоліттями.

Дослідження у сфері нейробіології показують, що темрява автоматично активує підвищену настороженість мозку. Причина полягає у тому, що в умовах обмеженої видимості людина втрачає частину контролю над навколишнім середовищем.

Для первісної людини це означало підвищений ризик нападу хижаків або небезпеки, тому мозок адаптувався до швидкого реагування на темряву як на потенційну загрозу.

Сучасна людина вже не живе у дикій природі, однак механізми виживання продовжують працювати. Саме тому навіть дорослі можуть відчувати дискомфорт у повністю темних приміщеннях або сильніше реагувати на незрозумілі звуки вночі. Фахівці зазначають, що в умовах стресу або емоційного виснаження цей ефект може посилюватися.

Психологи наголошують, що страх темряви не завжди є проблемою. У помірному вигляді він виконує захисну функцію, підвищуючи уважність. Небезпечним він стає лише тоді, коли починає впливати на повсякденне життя або провокувати тривожні стани.

Науковці також звертають увагу на вплив сучасного способу життя. Постійне використання штучного освітлення та гаджетів змінює сприйняття ночі, через що люди дедалі рідше залишаються у природній темряві. Це формує новий тип залежності від світла та комфорту.

