Міністр закордонних справ Угорщини Péter Szijjártó виступив із гучною заявою щодо позиції Будапешта стосовно війни в Україні та її європейської інтеграції.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Mandiner.

Під час Маршу миру в столиці Угорщини дипломат наголосив, що уряд країни прагне уникнути втягування держави у військовий конфлікт і не планує надавати Києву військову чи фінансову підтримку.

За словами міністра, уряд на чолі з прем’єром Viktor Orbán розглядає війну як зовнішній конфлікт, до якого Угорщина не повинна бути залучена. Він заявив, що позиція Будапешта спрямована на збереження безпеки країни та уникнення ескалації.

У виступі Сіярто провів історичні паралелі з Hungarian Revolution of 1848, наголосивши на важливості миру та національного суверенітету.

Також він висловив переконання, що вступ України до Європейського Союзу може створити додаткові ризики для Європи, і заявив про намір блокувати цей процес за чинного уряду.

Міністр також звинуватив Україну та її партнерів у політичному й енергетичному тиску на Угорщину, зазначивши, що ситуація може загострюватися найближчим часом. Подібні заяви вже викликали активні дискусії серед європейських політиків, оскільки позиція Будапешта часто відрізняється від загальної лінії ЄС щодо підтримки України.

Аналітики вважають, що такі висловлювання можуть впливати на внутрішньоєвропейські переговори щодо розширення Євросоюзу та формування спільної зовнішньої політики.

В той же час в Україні дозволили примусову евакуацію дітей.