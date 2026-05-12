Чому короткі прогулянки реально «перезавантажують» мозок: висновки дослідників

Ідея про користь прогулянок давно перестала бути лише популярною порадою. Сучасні дослідження у сфері нейрофізіології підтверджують, що навіть коротка ходьба здатна позитивно впливати на роботу мозку, концентрацію та емоційний стан.

Про це повідомляє «ПЛ».

Фахівці пояснюють, що під час руху покращується кровообіг, а мозок отримує більше кисню. Це стимулює когнітивні процеси та допомагає знижувати рівень стресу. Особливо помітний ефект спостерігається після тривалого сидіння або інтенсивної розумової роботи.

Дослідження також показують, що прогулянки на природі мають додатковий позитивний вплив. Контакт із природним середовищем допомагає мозку швидше відновлювати увагу та зменшує рівень психоемоційного навантаження.

Психологи наголошують, що навіть кілька хвилин ходьби можуть покращувати здатність до прийняття рішень та креативного мислення. Саме тому короткі прогулянки дедалі частіше рекомендують як елемент робочого режиму.

У сучасному ритмі життя, де людина значну частину часу проводить перед екранами, звичайна ходьба поступово перетворюється на важливий інструмент підтримання ментального здоров’я.

Нагадаємо й про те, коли виникає феномен «втоми від вибору».