19 лютого в Україні відзначають День державного герба: історія та цікаві факти

Щороку 19 лютого в Україні вшановують державний символ, який є одним із найважливіших атрибутів національної ідентичності — Державний герб України, золотий тризуб на синьому щиті, що був офіційно затверджений Верховною Радою України 19 лютого 1992 року Постановою № 2137‑XII.

Про це повідомляє «ПЛ».

Сам акт затвердження тризуба як малого герба України мав надзвичайне значення: він закріпив у правовому полі елемент державної символіки, що безпосередньо пов’язаний з тисячолітньою історією української державності та культурної самобутності. Символіка тризуба сягає глибоких історичних коренів, його зображення виявлено на київських монетах часів князя Володимира Великого, що підтверджує його давнє використання як знаку влади та оборони.

Після проголошення незалежності України саме тризуб став візуальною віссю, що поєднує сучасну державність із духовними традиціями українського народу. У повоєнний та радянський періоди історії цей символ часто був заборонений або маргіналізований, але він завжди залишався важливим для національної пам’яті та сприяв формуванню відчуття культурної спадковості.

У наш час, під час повномасштабної агресії, роль герба як символу стійкості та непохитної віри у свободу українського народу істотно зросла.

Тризуб не лише присутній на печатках державних установ, грошах і офіційних документах, а й став невід’ємною частиною емблем воєнних формувань та громадських організацій, що відстоюють суверенітет і територіальну цілісність України.

