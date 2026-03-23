Жінок в Україні почали ставити на військовий облік: журналіст розкрив, що відбувається

Інформація про постановку жінок на військовий облік в Україні знову опинилася в центрі суспільної уваги після публікації журналіста Логінова, який повідомив про низку випадків можливих порушень під час внесення громадянок до реєстру військовозобов’язаних.

Про це повідомляє «ПЛ».

За його словами, йдеться щонайменше про сім зафіксованих історій, коли жінок ставили на облік без проходження передбачених процедур або без наявності відповідної освіти, що підпадає під вимоги Міністерства оборони.

У наведеному випадку киянку, яка не має медичної чи фармацевтичної спеціальності, внесли до системи військового обліку без її згоди. Дані, як зазначається, були передані через територіальний центр комплектування до реєстру «Оберіг», причому жінці приписали проходження військово-лікарської комісії, якої фактично не було. Після оскарження штраф скасували, однак процедура зняття з обліку виявилася юридично неврегульованою, що стало підставою для судового розгляду.

Офіційна позиція Міністерства оборони раніше передбачала обов’язковий військовий облік лише для жінок із визначених спеціальностей, пов’язаних із медициною та фармацією.

Саме тому подібні випадки викликають дискусію серед юристів і правозахисників щодо можливих системних помилок або прогалин у законодавстві. Експерти наголошують, що цифровізація військового обліку значно прискорила обмін даними між установами, однак водночас підвищила ризики технічних або адміністративних помилок.

Ситуація також порушує ширше питання правової визначеності в умовах воєнного стану. Аналітики зазначають, що відсутність чітких механізмів виправлення помилок може створювати додаткове навантаження на судову систему та негативно впливати на довіру громадян до державних інституцій. Наразі очікується реакція профільних органів і можливе нормативне уточнення процедур.

Тим часом Магучіх здобула «золото» ЧС-2026 з легкої атлетики.