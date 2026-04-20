Білорусь готується відкрити другий фронт в Україні: Кулеба зробив важливу заяву

Колишній міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив про потенційні ризики активізації військової діяльності з боку Білорусі.

Про це повідомляє «ПЛ».

За його словами, нині спостерігається посилення систем протиповітряної оборони на території цієї країни, що може свідчити про підготовку до можливих ударів ракетами або безпілотниками у відповідь на розвиток ситуації в регіоні.

Офіційні джерела поки не підтверджують відкриття другого фронту, однак експертне середовище закликає уважно стежити за подальшими діями Мінська. У сучасних умовах гібридної війни навіть непрямі сигнали можуть мати стратегічне значення. Українські військові та аналітичні структури продовжують оцінювати ризики та готуватися до різних сценаріїв.

Фахівці наголошують, що подібні заяви мають значний вплив на міжнародну політику та безпековий порядок денний. Вони можуть впливати на рівень підтримки України з боку партнерів та формувати нові підходи до оборонного планування в регіоні.

