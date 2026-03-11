Чи скорочуватимуть декрет в Україні: відповідь представників Мінекономіки

Останнім часом у соціальних мережах та деяких медіа поширюється інформація про нібито скорочення тривалості декретної відпустки в Україні.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Урядовий портал.

Проте представники Міністерство економіки України офіційно спростували ці твердження та надали роз’яснення щодо змін, які обговорюються у межах нового трудового законодавства.

У відомстві наголосили, що відпустка по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку залишається без змін. Це означає, що українські батьки й надалі мають право перебувати у відповідній відпустці до трьох років дитини відповідно до чинного законодавства.

Непорозуміння виникло через положення про нову додаткову оплачувану відпустку для батьків, яка передбачена у проєкті нового Трудового кодексу. Йдеться про чотири місяці оплачуваної відпустки, що надаватиметься одному з батьків після народження дитини. Вона не замінює і не скорочує основну відпустку по догляду за дитиною, а лише доповнює існуючі соціальні гарантії.

Представники Міністерства економіки підкреслюють, що метою цієї ініціативи є розширення можливостей для батьків у перші місяці життя дитини. Подібні підходи вже давно застосовуються у багатьох європейських країнах, де держава намагається забезпечити баланс між професійною діяльністю та сімейним життям.

Експерти з трудового права зазначають, що введення додаткової короткострокової оплачуваної відпустки може сприяти більш активній участі обох батьків у догляді за новонародженими дітьми. При цьому базові гарантії соціального захисту, які існують в українському законодавстві, залишаються незмінними.

Отже, поширені повідомлення про скорочення декретної відпустки не відповідають дійсності. Йдеться лише про можливе впровадження додаткової оплачуваної відпустки тривалістю чотири місяці, яка не впливає на чинне право батьків перебувати у відпустці по догляду за дитиною до трьох років.

