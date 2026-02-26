На початку війни Лукашенко телефонував Зеленському: лідер України про важливу пропозицію

Президент України Володимир Зеленський уперше публічно розповів про телефонний дзвінок від самопроголошеного президента Білорусі Олександр Лукашенко, який відбувся на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це повідомляє «ПЛ».

За словами глави держави, білоруський лідер під час розмови вибачався та фактично визнавав свою відповідальність за те, що ракети запускалися з території Білорусі.

Зеленський процитував слова співрозмовника, зазначивши, що той запропонував Україні завдати удару по білоруському нафтопереробному заводу в Мозир, якщо це буде сприйнято як відповідь на участь Мінська у військовій агресії. Ця заява прозвучала в офіційному публічному форматі, що робить її частиною зафіксованого політичного дискурсу та підтвердженої інформації.

Експерти з міжнародних відносин оцінюють таку пропозицію як спробу Лукашенка дистанціюватися від прямої відповідальності, водночас зберігаючи залежність від Кремля.

Для України ж цей епізод став ще одним доказом того, що Білорусь фактично була втягнута у війну як плацдарм, навіть попри публічні спроби її керівництва демонструвати нейтралітет. Оприлюднення цієї розмови сьогодні розглядається як важливий елемент формування історичної пам’яті та документування початкового етапу війни.

