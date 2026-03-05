В Україні дозволили примусову евакуацію дітей: Зеленський підписав новий закон

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №4779-IX, який комплексно змінює підходи держави до організації евакуації населення з територій активних та потенційних бойових дій.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на газету «СУД».

Документ, ухвалений Верховною Радою 10 лютого 259 голосами народних депутатів, спрямований на посилення механізмів цивільного захисту в умовах воєнного стану та забезпечення пріоритетного права дітей на безпеку.

Законопроєкт №12353 передбачає оновлення норм законодавства у сфері цивільного захисту, сімейного права та правового режиму воєнного стану.

Ключовою новацією стало надання військовим адміністраціям права ухвалювати рішення про обов’язкову евакуацію населення, включно з неповнолітніми, навіть у випадках, коли батьки або законні представники відмовляються залишати небезпечні території. У документі підкреслюється, що захист життя дитини є безумовним державним пріоритетом.

Механізм передбачає, що рішення щодо евакуації прийматиметься обласними та Київською міською військовими адміністраціями за поданням військового командування.

Евакуація може бути як загальною, так і частковою, зосередженою на вразливих категоріях населення, зокрема дітях, людях похилого віку та особах з інвалідністю. Території, з яких здійснюватиметься обов’язковий виїзд, визначатимуться урядом у встановленому порядку.

Документ також врегульовує питання тимчасового розміщення евакуйованих громадян, забезпечення їх житлом та базовими соціальними послугами. Окремо визначено порядок евакуації матеріальних і культурних цінностей, що має зменшити втрати громад під час бойових загроз.

Експерти з безпеки вважають, що ухвалення закону створює більш чітку систему реагування на воєнні ризики та дозволяє державі діяти оперативніше у критичних ситуаціях. Очікується, що нові норми допоможуть мінімізувати втрати серед цивільного населення та підвищать ефективність координації між військовими й цивільними структурами.

Тим часом Трамп попередив, коли війна в Ірані закінчиться.