Від чого людина гірше спить у новому місці: експерти про ефект «першої ночі»

Карина Шевченко Send an email 2 години ago
Сон

Феномен поганого сну в незнайомому місці давно привертав увагу науковців, однак лише сучасні дослідження дозволили пояснити його механізм.

Вчені з’ясували, що мозок людини під час першої ночі у новому середовищі залишається частково “настороженим”, навіть коли людина спить.

Дослідження показали, що одна з півкуль мозку в таких умовах може перебувати у більш активному стані. Це дозволяє швидше реагувати на незвичні звуки або потенційні загрози. Подібний механізм вважається еволюційним інструментом виживання, який допомагав людям залишатися обережними у невідомих місцях.

Фахівці зазначають, що цей ефект особливо помітний під час подорожей, переїздів або проживання у готелях. Людина може прокидатися частіше, відчувати поверхневий сон або втому навіть після достатньої кількості годин відпочинку.

Водночас психологи підкреслюють, що рівень тривожності напряму впливає на силу цього ефекту. Чим більш стресовою є ситуація, тим активніше мозок контролює навколишнє середовище.

Експерти радять у новому місці максимально відтворювати знайомі умови — використовувати звичний режим, мінімізувати джерела шуму та уникати інформаційного перевантаження перед сном. Це допомагає швидше адаптуватися та знизити рівень внутрішньої напруги.

