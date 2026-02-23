Віткофф анонсував важливу зустріч між Зеленським та Путіним: деталі

Заява спеціального представника експрезидента США Дональда Трампа з міжнародних питань Стів Віткофф щодо потенційної зустрічі лідерів України та Росії викликала значний резонанс у дипломатичних і медійних колах.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на Fox News.

За його словами, у найближчі три тижні можлива зустріч за участю Володимир Зеленський, Володимир Путін та, ймовірно, Дональд Трамп. При цьому йдеться не про спонтанні переговори, а про формат, який має передбачати конкретний результат.

Віткофф наголосив, що існують пропозиції щодо спільної зустрічі, включно з тристороннім форматом, однак сам він не підтримує переговорний процес без чіткого розуміння кінцевої мети.

Така позиція узгоджується з офіційною риторикою, яка неодноразово звучала з боку різних міжнародних посередників, і полягає в тому, що діалог заради самого діалогу не розглядається як ефективний інструмент у нинішніх умовах.

Для України будь-які сигнали про можливі переговори на найвищому рівні залишаються чутливим питанням, оскільки офіційний Київ послідовно наполягає на дотриманні принципів суверенітету та територіальної цілісності.

Водночас сама поява подібних заяв свідчить про активізацію неформальних консультацій і спроб окремих політичних гравців запропонувати власне бачення шляхів врегулювання конфлікту.

Експерти зазначають, що наразі йдеться саме про політичний сигнал, а не про підтверджений дипломатичний графік. Остаточні рішення залежать від позицій сторін та готовності закріпити домовленості реальними кроками, а не лише публічними анонсами.

Часом раніше ж Зеленський анонсував, що документи про гарантії безпеки для України готові.