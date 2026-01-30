Рубіо попередив, як проходитимуть наступні переговори між РФ та Україною: подробиці

Держсекретар Марко Рубіо публічно заявив, що можливий наступний раунд переговорів між Росією та Україною, у разі їх проведення, відбуватиметься без прямої участі Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє «ПЛ».

За словами політика, мова йде про двосторонній формат, у якому сторони нестимуть повну відповідальність за зміст і результати діалогу.

При цьому Рубіо наголосив, що США не відмовляються від дипломатичної підтримки міжнародних процесів, але не планують виступати безпосереднім учасником зустрічі.

Експерти з міжнародних відносин розцінюють цю заяву як тактичний сигнал, спрямований на перевірку реальної готовності сторін до переговорів без зовнішнього посередництва. Водночас позиція Вашингтона щодо підтримки України залишається незмінною.

Аналітики зазначають: відмова від участі у конкретному раунді не означає виходу США з переговорного треку загалом, а радше демонструє зміну ролі, ніж зміну політичного курсу.

