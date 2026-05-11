Акції оборонних компаній на Заході почали «просідати»: як це пов’язано з Україною

На світових фондових ринках зафіксували помітне зниження вартості акцій низки оборонних компаній, які протягом останніх років демонстрували стабільне зростання на тлі війни в Україні та глобального посилення безпекових ризиків.

Інвестори почали активніше переглядати власні очікування щодо тривалості активної фази бойових дій, а також потенційних темпів військових замовлень у майбутньому.

Серед компаній, чиї акції опинилися під тиском, аналітики ринку називають американську Lockheed Martin, відому виробництвом систем HIMARS та іншого високоточного озброєння, а також BWX Technologies та AeroVironment, яка спеціалізується на безпілотних технологіях.

В окремих випадках падіння вартості акцій виробників дронів виявилося більш різким, ніж у традиційного оборонного сектору.

Фінансові ринки традиційно дуже чутливо реагують на будь-які сигнали щодо геополітичної ситуації. Експерти пояснюють, що нинішня динаміка може свідчити про зміну настроїв частини інвесторів, які почали закладати у ціни сценарій поступового зниження військової ескалації або появу політичних передумов для замороження конфлікту.

Водночас аналітики застерігають від надто швидких висновків. Попри корекцію котирувань, більшість оборонних корпорацій зберігає значні портфелі замовлень на роки вперед.

Країни НАТО після 2022 року суттєво збільшили оборонні бюджети, а Європа розпочала масштабне переоснащення армій. Саме тому навіть у разі зниження інтенсивності бойових дій попит на озброєння та технології безпеки навряд чи різко впаде.

Окрему роль відіграє й фактор України. Саме війна стала одним із головних каталізаторів переоцінки безпекової політики у Європі. Військові контракти, виробництво боєприпасів, систем ППО та дронів отримали безпрецедентний імпульс розвитку.

На цьому тлі інвестори протягом останніх років активно вкладали кошти у компанії оборонного сектору, розраховуючи на довгострокове зростання прибутків.

