В Україні попередили про нові блекаути: офіційна заява нардепа Нагорняка

В Україні знову заговорили про ризики перебоїв з електропостачанням на тлі критики урядових планів щодо захисту енергетичної інфраструктури.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на «Ранок.Live».

Народний депутат Сергій Нагорняк публічно заявив про нереалістичність строків виконання робіт, передбачених так званими “планами стійкості”.

За його словами, йдеться про необхідність укріплення підстанцій потужністю 110 кВт, які перебувають у віданні обленерго. Обсяги робіт є значними, а встановлені терміни — до 1 вересня — не відповідають реальним можливостям галузі. Нагорняк наголосив, що навіть за оптимістичного сценарію завершення проєктів можливе лише наприкінці року.

Ситуація викликає занепокоєння серед експертів енергетичного сектору, оскільки затримка у реалізації захисних заходів підвищує ризики повторення масових відключень електроенергії. В умовах воєнних загроз питання захисту інфраструктури залишається критично важливим.

Фахівці підкреслюють, що ключовими факторами успішної реалізації проєктів є своєчасне фінансування та ефективний контроль. В іншому випадку країна може зіткнутися з новою хвилею енергетичної нестабільності вже найближчим часом.

