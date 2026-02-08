Що у Конституції України написано про права і свободи людини: основи правознавства
Права і свободи людини — це не абстрактна теорія з підручника, а юридична основа повсякденного життя кожного громадянина України. Саме Конституція України визначає, що держава зобов’язана гарантувати людині, а що не має права у неї забирати.
Про це повідомляє «ПЛ».
Знати ці норми — означає мати інструмент захисту себе, своєї гідності та свободи.
Конституція України: де саме говориться про права людини
Основні положення про права і свободи людини закріплені у Розділі ІІ Конституції України — «Права, свободи та обов’язки людини і громадянина».
Цитата з Конституції України:
«Людина, її життя і здоров’я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю» (ст. 3).
Ця норма задає вектор усій правовій системі держави: не людина для держави, а держава — для людини.
Основні групи прав і свобод людини
У Конституції всі права умовно поділяються на кілька великих блоків.
🔹 Особисті (громадянські) права
Це базові права, без яких неможливе існування демократичного суспільства:
- право на життя (ст. 27);
- право на повагу до гідності (ст. 28);
- свобода та особиста недоторканність (ст. 29);
- недоторканність житла (ст. 30);
- таємниця листування і приватного життя (ст. 31–32).
Ці права не залежать від громадянства, статусу чи поглядів людини.
Коментар правозахисника:
«Особисті права — це “червона лінія”, яку держава не має права перетинати навіть у складні часи».
🔹 Політичні права і свободи
Політичні права дозволяють людині впливати на державу:
- свобода слова і думки (ст. 34);
- право на мирні зібрання (ст. 39);
- право брати участь в управлінні державними справами (ст. 38);
- свобода об’єднань у партії та громадські організації (ст. 36).
Саме ці права роблять суспільство активним, а владу — підконтрольною.
🔹 Соціально-економічні права
Конституція закріплює не лише свободи, а й гарантії гідного життя:
- право на працю (ст. 43);
- право на відпочинок (ст. 45);
- право на соціальний захист (ст. 46);
- право на охорону здоров’я (ст. 49);
- право на освіту (ст. 53).
Коментар економічного експерта:
«Соціальні права — це індикатор того, наскільки держава реально дбає про людину, а не лише декларує це на папері».
Порівняльна таблиця: права та їх конституційні статті
|Право
|Стаття Конституції
|Право на працю
|Ст. 43
|Право на відпочинок
|Ст. 45
|Право на соціальний захист
|Ст. 46
Чи можна обмежувати права і свободи?
Так, але лише у виключних випадках, визначених законом.
Цитата з Конституції:
«Конституційні права і свободи людини і громадянина не можуть бути обмежені, крім випадків, передбачених Конституцією України» (ст. 64).
Навіть під час воєнного чи надзвичайного стану не можуть бути обмежені:
- право на життя;
- право на гідність;
- заборона катувань;
- право на судовий захист.
Це фундамент, який держава не має права зруйнувати за жодних умов.
Обов’язки людини: зворотний бік прав
Конституція говорить не лише про права, а й про відповідальність:
- дотримання законів України;
- повага до прав і свобод інших;
- сплата податків;
- захист Вітчизни.
Коментар юриста:
«Права без обов’язків швидко перетворюються на хаос. Конституція зберігає баланс».
Чому знання Конституції — це практична навичка
Людина, яка знає свої права, значно рідше стає жертвою зловживань.
Знання конституційних норм допомагає:
- грамотно спілкуватися з органами влади;
- захищати себе у конфліктних ситуаціях;
- розуміти межі дозволеного для держави;
- формувати правову культуру суспільства.
Коментар користувача:
«Після того як я почав читати Конституцію, багато “обов’язкових вимог” раптово перестали бути обов’язковими».
Конституція України — це не формальний документ, а живий правовий інструмент, який щодня впливає на життя мільйонів людей.
Права і свободи, закріплені в Основному Законі, — це не подарунок держави, а гарантована норма, яку потрібно знати й уміти відстоювати.
