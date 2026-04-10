Зеленський запропонував РФ енергетичне перемир’я: що означає нова ініціатива України

Президент України Володимир Зеленський озвучив нову дипломатичну ініціативу, яка стосується взаємного припинення ударів по енергетичній інфраструктурі.

За словами глави держави, українська сторона запропонувала російській федерації формат так званого енергетичного перемир’я, що передбачає дзеркальний принцип дій обох сторін.

Як повідомив президент, пропозиція була передана російській стороні через американських посередників. Суть ініціативи полягає у тому, що у разі припинення атак на українські об’єкти енергетики Україна також утримуватиметься від ударів по відповідній інфраструктурі противника.

Таким чином, мова йде про обмежений формат деескалації, спрямований насамперед на захист цивільного населення та стабілізацію критично важливих систем життєзабезпечення.

Енергетична інфраструктура залишається однією з ключових цілей під час війни, адже її пошкодження безпосередньо впливає на електропостачання, роботу комунальних служб та економічну діяльність. Українська влада неодноразово наголошувала, що атаки на енергетику створюють гуманітарні ризики, особливо у холодні періоди року.

Експерти зазначають, що подібні ініціативи можуть розглядатися як часткові кроки до зниження інтенсивності бойових дій без повноцінного політичного врегулювання. У міжнародній практиці локальні домовленості щодо критичної інфраструктури вже застосовувалися у різних конфліктах з метою мінімізації шкоди для цивільних.

Водночас офіційна позиція України залишається незмінною: будь-які переговорні формати повинні базуватися на міжнародному праві та гарантіях безпеки. Ініціатива щодо енергетичного перемир’я, за оцінками аналітиків, може стати тестом готовності сторін до обмежених гуманітарних домовленостей навіть в умовах триваючого протистояння.

