Политика

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 декабря, 2022
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Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

11.12.2022 08:00

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Укринформ

Начинаем публикацию книги Олега Кудрина «Путеводитель по рашизму-путинизму»

Агрессия россии против Украины длится почти девять лет. Полномасштабная война – девять месяцев. Для ее начала не было никаких реальных причин, только имперские амбиции москвы и желание российского диктатора «решить украинский вопрос». Именно поэтому с самого начала кремль дал этой войне жестко идеологическое «обоснование» – якобы в Украине появился и расцветает фашизм, а то и нацизм.

Парадокс, однако, в том, что в самой россии в это же время произошло становление режима, действительно очень похожего на фашистский, а во многом – и на нацистский. Как это случилось?.. Война пуль и снарядов начинается с войны слов и идей. Чтобы отправить сотни тысяч солдат завоевывать другую страну, им нужно дать не только оружие в руки, но и уверенность в правильности своих действий. Поэтому, согласитесь, важно разобраться во всей этой пестрой смеси слов и понятий – «рашизм», «путинизм», «фашизм», «нацизм».

Для этого мы и начинаем публиковать книгу «Путеводитель по рашизму-путинизму», которую пишет сейчас наш корреспондент в странах Балтии Олег Кудрин. Олег не просто «Лучший журналист Укринформа» в один из последних годов, не только лауреат журналистских и литературных премий, несколько лет он работал собкором агентства в россии. Поэтому знает и страну, и предмет, о которых пишет, как говорится изнутри. Если вы готовы к вдумчивому чтению, сегодня – первый раздел книги…

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

ОБВИНЕНИЕ В «УКРОФАШИЗМЕ» КАК ПРИЕМ РОСПРОПА

Война состоит из многих частей. Есть в ней и информационный фронт, и идеологический, и психологический. Для того чтобы отправить сотни тысяч солдат завоевывать другую страну, им нужно дать не только подготовку, оружие, зарплату, но и уверенность в правильности своих действий. С другой стороны, граждане обороняющегося государства должны понимать не только, что они защищают – свою Родину, свой Дом – но и то, почему пришел враг. На что он надеялся и на что рассчитывает в будущем? Исходя из этого, можно правильней выстроить свою стратегию и тактику в борьбе с захватчиком. Поэтому знание – широкое и доступно изложенное – того, что в головах у противника, не менее важно, чем информация о его численности, вооружении, логистике и резервах.

В 2014 году россия начала войну против Украины. В тот момент гибридную, «под чужим флагом», то совсем не признавая, то признавая, но лишь частично, выборочно наличие на территории Украины своих диверсантов, а также «политических туристов», «отпускников». Обоснованием этой войны был «фашизм», якобы восторжествовавший в Украине. И это был сильный мобилизующий маркер, психологический бич, хлестко бьющий по мозгам россиян: «фашистский переворот», «фашистская хунта» в Киеве, «каратели». Этому способствовало то, что в россии к тому времени победобесие, паразитирующее на победе во Второй мировой войне, известной там под сталинским псевдонимом «Великая Отечественная война», уже начинало превращаться в государственную квазирелигию.

Информационно, психологически, идеологически Украина на тот момент была слабо готова к такой атаке. Но быстрые и решительные действия новых пост-януковичских властей помогли резко ограничить пропагандистское влияние кремля на украинских граждан, локализовать его.

Тогда же в соцсетях пошла мода приписывать какие-нибудь яркие высказывания канцлеру Бисмарку или Черчиллю. Одним из таких было «Фашисты будущего будут называть себя антифашистами». И хоть Черчилль в реальности ничего такого не говорил, афоризм ушел в массы и стал популярным, особенно в Украине. Это неслучайно. Уже тогда деятельность и фразеология гибридно-оккупационных российских властей была похожа на народное стереотипное восприятие фашистов. В том числе – жестокость, произвол, пыточные подвалы. Ведь в коллективном сознании постсоветских стран «фашист» очень часто синонимично слову «садист».

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

ЭФФЕКТНОЕ ОТВЕТНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АГРЕССОРОВ «РАШИСТАМИ»

Тогда самыми распространенными словами для обозначения диверсионных российских войск и их сторонников среди украинских граждан были «ватники», «колорады». Но также уже начинало появляться и определение «рашисты», «рашизм». Оно возникло благодаря, в первую очередь, созвучию с фашистами-фашизмом. Но был еще один фактор, способствовавший закреплению этого неологизма. В Украине до того широко ретранслировалось российское ТВ. В свою очередь, одной из самой популярных продукций развлекательного росТВ было юмористическое скетч-шоу «Наша Раша», снижено-пародийно изображавшее российские реалии. Это был тот уникальный случай, когда доступность российского контента в Украине оказалась в плюс, поскольку закрепляла сатирически пренебрежительное имя страны-агрессора и делала естественным определение оккупантов и их местных сторонников, как «рашистов». Это было очень важно, поскольку делало противника смешным (а осмеянный враг не так страшен, с ним проще бороться, его проще побеждать). Кроме того, это закрепляло восприятие оккупантов-Р/АШИСТОВ, как Русских фАШИСТОВ. Не говоря уж о том, что если есть «рашисты», то за ними, очевидно, должен стоять объединяющий их «рашизм», как какой-то извод русского фашизма.

То есть обвинение украинцев и ее власти в «хунте», «фашизме» уже тогда было впрямую отражено, отзеркалено в направлении российского агрессора, захватчика. Причем с куда большими на то основаниями (но тогда еще не настолько очевидными, как сейчас, в 2022-м). В том числе и потому, что после тяжелой, жертвенной победы Евромайдана в феврале 2014-го переходное украинское правительство и старый состав Верховной Рады просуществовали совсем недолго – 3-8 месяцев. Ну, какая такая «фашистская хунта», если на оперативно, но достаточно корректно и прозрачно проведенных выборах – президентских в мае и парламентских в октябре – Украина получила новую, и уж безо всяких сомнений легитимную власть. В то время, как российские выборы 2011-2012 годов не были ни честными, ни свободными, что, собственно и привело к масштабными протестам, начавшимся 4 декабря 2011-го. Для кремля и для путина лично это, в свою очередь, стало дополнительной мотивацией к началу агрессивных действий против Украины с их пиаровским пиком – «крымнашем». И это сработало – эйфорический адреналин «крымского консенсуса» резко повысил популярность хозяина кремля. А заодно косвенно показал, насколько живучи, сильны в российском населении имперские, реваншистские настроения.

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

НЕ ТОЛЬКО РАШИСТЫ, НО ЕЩЕ И – ПУТЛЕРОВЦЫ, ПУТИНИСТЫ

В Украине в отношении «любимого владимира владимировича» настроения были противоположно другие. Если до 2014 года в нашей стране, в значительной степени находившейся под информационным влиянием российских СМИ, в первую очередь телевидения, он был самым популярным зарубежным политиком с рейтингом выше 50%, то после начала гибридной агрессии популярность резко упала – на уровень 10%. Объяснялось это тем, что сталкиваясь с проблемами в окружающей жизни многие украинцы, жестко критикуя свою власть, относились слишком доверчиво к красивой картинке росТВ и царящему там культу личности путина. (Похожий эффект был среди русскоязычного населения в странах Балтии до запрета российского телевидения и сайтов после 24 февраля 2022-го – здесь популярность ВВП была традиционно выше, чем в россии).

Симптоматичным было появление 30 марта 2014 года нецензурной фанатской песни «путин-х…йло!». Она не просто оскорбляла и высмеивала путина, привыкшего к поклонению в россии и заметной популярности за рубежом, но и делегитимизировала его для украинцев. (К месту будет вспомнить, что после рейтингового падения путина в Украине, его место занял другой соседний правитель примерно такого же типа – лукашенко. И это показало, как нелегко, небыстро и порой зигзагами идет выздоровление от «совка»).

Тогда же президента россии начали называть в Украине не только «х…лом», но и «Путлером». Это слово было особенно популярно на плакатах и фотожабах, на которых смешивались образы российского вождя и немецкого фюрера. Появилось и производное слово – «путлеровцы» (созвучное «гитлеровцам»). От российских оппозиционеров пришло еще одно звучное слово, обозначающее приверженцев российского диктатора – «путиноиды». Параллельно были также и более вежливые формы, приемлемые даже для сторонников российского вождя – «путинцы» «путинисты», подразумевающие наличие некоего «путинизма» (все это – в созвучии и смысловой рифме с «ленинцами» и «ленинизмом», «сталинистами» и «сталинизмом»). В свою очередь, к этому времени термин «путинизм» был уже достаточно распространен, как в англоязычной прессе (преимущественно негативно), так и в российской (преимущественно позитивно).

В 2014-2015 годах путин не пошел на открытую полномасштабную войну с Украиной. Он решил, что сможет добиться своих целей облучением украинцев, теперь уж через украинские СМИ, прежде всего через телеканалы пула медведчука и союзные ему, а также через агрессивно-развлекательный просоветский, пророссийский контент на других украинских телеканалах. Поэтому кремль так сильно ошибся в оценке итогов президентских и парламентских выборов 2019 года. Стремление украинского электората к поиску мирного урегулирования (которое на самом деле имело место и в 2014-м), кремль ошибочно трактовал как готовность новых властей, да и всего народа, сдать украинский суверенитет российским оккупантам.

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА 24 ФЕВРАЛЯ – РАШИЗМ В ДЕЙСТВИИ

За год-полтора до нового, теперь уж полномасштабного вторжения в Украину пропагандистская риторика российских захватчиков стала ощутимо агрессивней. С обличения «фашизма» роспроп перешел на более высокий уровень лжи и ненависти – осуждение украинского «нацизма». В немалой степени это объяснялось тем, что к этому времени аргументация 2014-2015 гг. о «фашистском перевороте» и «фашистской хунте» была уже примелькавшейся, затертой. Соответственно ее не так, чтобы заменил, но дополнил другой миф – об Украине как «нацистском государстве». А уж к нему привязывалось требование кремля о «демилитаризации» и «денацификации» Украины, что подразумевало полное разоружение перед лицом агрессора, а также деукраинизацию Украины, более системную и масштабную, чем та, что была во времена Российской империи и СССР. Можно сказать – всеобъемлющую, фактически означающую этноцид.

Настал 2022 год. россия продолжала накапливать войска у границ Украины. В прессе начали появляться предостережения западных разведок о российских планах проводить массовые репрессии с фильтрацией и уничтожением неугодных, то есть тех, кто не готов отказываться от украинской идентичности и готов ее защищать, в том числе с оружием в руках. После 24 февраля российской армии удалось захватить некоторые территории на юге, востоке и севере Украины. Когда ВСУ начали освобождать наши земли, открылись массовые преступления российских захватчиков. И это показало, что предостережения западных разведок были совершенно точными. 27 мая появился совместный доклад американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека им. Р.Валленберга под названием «Независимый правовой анализ нарушения российской федерацией Конвенции о геноциде в Украине и обязанности по предупреждению преступлений геноцида». Исследование проводили и под его итогами подписались более 30 ведущих ученых-правоведов и экспертов в изучении геноцида. Доклад прямо и обоснованно говорит, что российское государство нарушает статьи II и III Конвенции ООН о геноциде и предупреждает о серьёзной и неизбежной опасности геноцида в Украине.

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

После всего этого слова «рашизм», «рашисты», выглядевшие ранее скорее яркими публицистическими маркерами, нежели гуманитарными, научными определениями, начали наполняться более глубоким смыслом. Весной 2022 года они уже прочно вошли в оборот украинских медиа и выступления лидеров нашей обороняющейся страны.

Большую роль во всемирной и всемерной популяризации нового термина, а также возбуждении дискуссий по его поводу сыграл американский исследователь Тимоти Снайдер. 22 апреля (подзабытый уже день рождения Ленина) в «Нью-Йорк таймс» вышла его статья «Война в Украине породила новое слово. Подойдя креативно к трем разным языкам, украинцы назвали врага словом “рашизм”». Это подняло осознание данного термина на всемирный уровень и породило соответствующую волну обсуждения того, насколько оно оправданно – как определение русского фашизма XXI века.

(продолжение следует)

Олег Кудрин, Рига

По материалам: Укринформ

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 декабря, 2022
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Политика

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 декабря, 2022
0 0 7 minutes read

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

11.12.Подробнее

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Photo of Admin Admin Send an email 2 часа agoОбновлено: 11 декабря, 2022
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