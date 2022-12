Рашизм: как и из чего вырос фашизм XXI века

11.12.2022 08:00

Начинаем публикацию книги Олега Кудрина «Путеводитель по рашизму-путинизму»

Агрессия россии против Украины длится почти девять лет. Полномасштабная война – девять месяцев. Для ее начала не было никаких реальных причин, только имперские амбиции москвы и желание российского диктатора «решить украинский вопрос». Именно поэтому с самого начала кремль дал этой войне жестко идеологическое «обоснование» – якобы в Украине появился и расцветает фашизм, а то и нацизм.

Парадокс, однако, в том, что в самой россии в это же время произошло становление режима, действительно очень похожего на фашистский, а во многом – и на нацистский. Как это случилось?.. Война пуль и снарядов начинается с войны слов и идей. Чтобы отправить сотни тысяч солдат завоевывать другую страну, им нужно дать не только оружие в руки, но и уверенность в правильности своих действий. Поэтому, согласитесь, важно разобраться во всей этой пестрой смеси слов и понятий – «рашизм», «путинизм», «фашизм», «нацизм».

Для этого мы и начинаем публиковать книгу «Путеводитель по рашизму-путинизму», которую пишет сейчас наш корреспондент в странах Балтии Олег Кудрин. Олег не просто «Лучший журналист Укринформа» в один из последних годов, не только лауреат журналистских и литературных премий, несколько лет он работал собкором агентства в россии. Поэтому знает и страну, и предмет, о которых пишет, как говорится изнутри. Если вы готовы к вдумчивому чтению, сегодня – первый раздел книги…

ОБВИНЕНИЕ В «УКРОФАШИЗМЕ» КАК ПРИЕМ РОСПРОПА

Война состоит из многих частей. Есть в ней и информационный фронт, и идеологический, и психологический. Для того чтобы отправить сотни тысяч солдат завоевывать другую страну, им нужно дать не только подготовку, оружие, зарплату, но и уверенность в правильности своих действий. С другой стороны, граждане обороняющегося государства должны понимать не только, что они защищают – свою Родину, свой Дом – но и то, почему пришел враг. На что он надеялся и на что рассчитывает в будущем? Исходя из этого, можно правильней выстроить свою стратегию и тактику в борьбе с захватчиком. Поэтому знание – широкое и доступно изложенное – того, что в головах у противника, не менее важно, чем информация о его численности, вооружении, логистике и резервах.

В 2014 году россия начала войну против Украины. В тот момент гибридную, «под чужим флагом», то совсем не признавая, то признавая, но лишь частично, выборочно наличие на территории Украины своих диверсантов, а также «политических туристов», «отпускников». Обоснованием этой войны был «фашизм», якобы восторжествовавший в Украине. И это был сильный мобилизующий маркер, психологический бич, хлестко бьющий по мозгам россиян: «фашистский переворот», «фашистская хунта» в Киеве, «каратели». Этому способствовало то, что в россии к тому времени победобесие, паразитирующее на победе во Второй мировой войне, известной там под сталинским псевдонимом «Великая Отечественная война», уже начинало превращаться в государственную квазирелигию.

Информационно, психологически, идеологически Украина на тот момент была слабо готова к такой атаке. Но быстрые и решительные действия новых пост-януковичских властей помогли резко ограничить пропагандистское влияние кремля на украинских граждан, локализовать его.

Тогда же в соцсетях пошла мода приписывать какие-нибудь яркие высказывания канцлеру Бисмарку или Черчиллю. Одним из таких было «Фашисты будущего будут называть себя антифашистами». И хоть Черчилль в реальности ничего такого не говорил, афоризм ушел в массы и стал популярным, особенно в Украине. Это неслучайно. Уже тогда деятельность и фразеология гибридно-оккупационных российских властей была похожа на народное стереотипное восприятие фашистов. В том числе – жестокость, произвол, пыточные подвалы. Ведь в коллективном сознании постсоветских стран «фашист» очень часто синонимично слову «садист».

ЭФФЕКТНОЕ ОТВЕТНОЕ ОБОЗНАЧЕНИЕ АГРЕССОРОВ «РАШИСТАМИ»

Тогда самыми распространенными словами для обозначения диверсионных российских войск и их сторонников среди украинских граждан были «ватники», «колорады». Но также уже начинало появляться и определение «рашисты», «рашизм». Оно возникло благодаря, в первую очередь, созвучию с фашистами-фашизмом. Но был еще один фактор, способствовавший закреплению этого неологизма. В Украине до того широко ретранслировалось российское ТВ. В свою очередь, одной из самой популярных продукций развлекательного росТВ было юмористическое скетч-шоу «Наша Раша», снижено-пародийно изображавшее российские реалии. Это был тот уникальный случай, когда доступность российского контента в Украине оказалась в плюс, поскольку закрепляла сатирически пренебрежительное имя страны-агрессора и делала естественным определение оккупантов и их местных сторонников, как «рашистов». Это было очень важно, поскольку делало противника смешным (а осмеянный враг не так страшен, с ним проще бороться, его проще побеждать). Кроме того, это закрепляло восприятие оккупантов-Р/АШИСТОВ, как Русских фАШИСТОВ. Не говоря уж о том, что если есть «рашисты», то за ними, очевидно, должен стоять объединяющий их «рашизм», как какой-то извод русского фашизма.

То есть обвинение украинцев и ее власти в «хунте», «фашизме» уже тогда было впрямую отражено, отзеркалено в направлении российского агрессора, захватчика. Причем с куда большими на то основаниями (но тогда еще не настолько очевидными, как сейчас, в 2022-м). В том числе и потому, что после тяжелой, жертвенной победы Евромайдана в феврале 2014-го переходное украинское правительство и старый состав Верховной Рады просуществовали совсем недолго – 3-8 месяцев. Ну, какая такая «фашистская хунта», если на оперативно, но достаточно корректно и прозрачно проведенных выборах – президентских в мае и парламентских в октябре – Украина получила новую, и уж безо всяких сомнений легитимную власть. В то время, как российские выборы 2011-2012 годов не были ни честными, ни свободными, что, собственно и привело к масштабными протестам, начавшимся 4 декабря 2011-го. Для кремля и для путина лично это, в свою очередь, стало дополнительной мотивацией к началу агрессивных действий против Украины с их пиаровским пиком – «крымнашем». И это сработало – эйфорический адреналин «крымского консенсуса» резко повысил популярность хозяина кремля. А заодно косвенно показал, насколько живучи, сильны в российском населении имперские, реваншистские настроения.

НЕ ТОЛЬКО РАШИСТЫ, НО ЕЩЕ И – ПУТЛЕРОВЦЫ, ПУТИНИСТЫ

В Украине в отношении «любимого владимира владимировича» настроения были противоположно другие. Если до 2014 года в нашей стране, в значительной степени находившейся под информационным влиянием российских СМИ, в первую очередь телевидения, он был самым популярным зарубежным политиком с рейтингом выше 50%, то после начала гибридной агрессии популярность резко упала – на уровень 10%. Объяснялось это тем, что сталкиваясь с проблемами в окружающей жизни многие украинцы, жестко критикуя свою власть, относились слишком доверчиво к красивой картинке росТВ и царящему там культу личности путина. (Похожий эффект был среди русскоязычного населения в странах Балтии до запрета российского телевидения и сайтов после 24 февраля 2022-го – здесь популярность ВВП была традиционно выше, чем в россии).

Симптоматичным было появление 30 марта 2014 года нецензурной фанатской песни «путин-х…йло!». Она не просто оскорбляла и высмеивала путина, привыкшего к поклонению в россии и заметной популярности за рубежом, но и делегитимизировала его для украинцев. (К месту будет вспомнить, что после рейтингового падения путина в Украине, его место занял другой соседний правитель примерно такого же типа – лукашенко. И это показало, как нелегко, небыстро и порой зигзагами идет выздоровление от «совка»).

Тогда же президента россии начали называть в Украине не только «х…лом», но и «Путлером». Это слово было особенно популярно на плакатах и фотожабах, на которых смешивались образы российского вождя и немецкого фюрера. Появилось и производное слово – «путлеровцы» (созвучное «гитлеровцам»). От российских оппозиционеров пришло еще одно звучное слово, обозначающее приверженцев российского диктатора – «путиноиды». Параллельно были также и более вежливые формы, приемлемые даже для сторонников российского вождя – «путинцы» «путинисты», подразумевающие наличие некоего «путинизма» (все это – в созвучии и смысловой рифме с «ленинцами» и «ленинизмом», «сталинистами» и «сталинизмом»). В свою очередь, к этому времени термин «путинизм» был уже достаточно распространен, как в англоязычной прессе (преимущественно негативно), так и в российской (преимущественно позитивно).

В 2014-2015 годах путин не пошел на открытую полномасштабную войну с Украиной. Он решил, что сможет добиться своих целей облучением украинцев, теперь уж через украинские СМИ, прежде всего через телеканалы пула медведчука и союзные ему, а также через агрессивно-развлекательный просоветский, пророссийский контент на других украинских телеканалах. Поэтому кремль так сильно ошибся в оценке итогов президентских и парламентских выборов 2019 года. Стремление украинского электората к поиску мирного урегулирования (которое на самом деле имело место и в 2014-м), кремль ошибочно трактовал как готовность новых властей, да и всего народа, сдать украинский суверенитет российским оккупантам.

ПОЛНОМАСШТАБНАЯ ВОЙНА 24 ФЕВРАЛЯ – РАШИЗМ В ДЕЙСТВИИ

За год-полтора до нового, теперь уж полномасштабного вторжения в Украину пропагандистская риторика российских захватчиков стала ощутимо агрессивней. С обличения «фашизма» роспроп перешел на более высокий уровень лжи и ненависти – осуждение украинского «нацизма». В немалой степени это объяснялось тем, что к этому времени аргументация 2014-2015 гг. о «фашистском перевороте» и «фашистской хунте» была уже примелькавшейся, затертой. Соответственно ее не так, чтобы заменил, но дополнил другой миф – об Украине как «нацистском государстве». А уж к нему привязывалось требование кремля о «демилитаризации» и «денацификации» Украины, что подразумевало полное разоружение перед лицом агрессора, а также деукраинизацию Украины, более системную и масштабную, чем та, что была во времена Российской империи и СССР. Можно сказать – всеобъемлющую, фактически означающую этноцид.

Настал 2022 год. россия продолжала накапливать войска у границ Украины. В прессе начали появляться предостережения западных разведок о российских планах проводить массовые репрессии с фильтрацией и уничтожением неугодных, то есть тех, кто не готов отказываться от украинской идентичности и готов ее защищать, в том числе с оружием в руках. После 24 февраля российской армии удалось захватить некоторые территории на юге, востоке и севере Украины. Когда ВСУ начали освобождать наши земли, открылись массовые преступления российских захватчиков. И это показало, что предостережения западных разведок были совершенно точными. 27 мая появился совместный доклад американского аналитического центра New Lines Institute for Strategy and Policy и канадского Центра по правам человека им. Р.Валленберга под названием «Независимый правовой анализ нарушения российской федерацией Конвенции о геноциде в Украине и обязанности по предупреждению преступлений геноцида». Исследование проводили и под его итогами подписались более 30 ведущих ученых-правоведов и экспертов в изучении геноцида. Доклад прямо и обоснованно говорит, что российское государство нарушает статьи II и III Конвенции ООН о геноциде и предупреждает о серьёзной и неизбежной опасности геноцида в Украине.

После всего этого слова «рашизм», «рашисты», выглядевшие ранее скорее яркими публицистическими маркерами, нежели гуманитарными, научными определениями, начали наполняться более глубоким смыслом. Весной 2022 года они уже прочно вошли в оборот украинских медиа и выступления лидеров нашей обороняющейся страны.

Большую роль во всемирной и всемерной популяризации нового термина, а также возбуждении дискуссий по его поводу сыграл американский исследователь Тимоти Снайдер. 22 апреля (подзабытый уже день рождения Ленина) в «Нью-Йорк таймс» вышла его статья «Война в Украине породила новое слово. Подойдя креативно к трем разным языкам, украинцы назвали врага словом “рашизм”». Это подняло осознание данного термина на всемирный уровень и породило соответствующую волну обсуждения того, насколько оно оправданно – как определение русского фашизма XXI века.

(продолжение следует)

Олег Кудрин, Рига

