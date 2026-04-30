Як обирають позивні у ЗСУ: яким чином формується ідентичність на полі бою

У сучасних умовах війни система позивних відіграє значно більшу роль, ніж просто засіб радіозв’язку.

У середовищі Збройні сили України позивний стає елементом особистої ідентичності військовослужбовця, який поєднує функціональність, безпеку та психологічний аспект.

З практичної точки зору позивні використовуються для оперативної комунікації, замінюючи реальні імена з метою захисту персональних даних. Це особливо важливо в умовах радіоперехоплення та інформаційної війни.

Водночас процес їхнього вибору часто має неформальний характер і може відображати особисті риси, життєвий досвід або навіть іронію.

Аналітики зазначають, що позивні виконують також функцію згуртування підрозділів. Вони формують внутрішню культуру та сприяють швидшому встановленню довіри між бійцями.

У багатьох випадках позивний стає настільки органічною частиною особистості, що використовується навіть поза службою.

З огляду на це, система позивних є не лише технічним інструментом, а й соціальним явищем, яке відображає адаптацію людини до умов війни та необхідність швидкої комунікації.

