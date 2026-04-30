Ефект «двох хвилин»: мікрологіка, яка змінює поведінку

У сучасних підходах до особистої ефективності дедалі частіше використовується принцип, відомий як “правило двох хвилин”.

Про це повідомляє «ПЛ».

Його активно популяризував Девід Аллен у межах концепції управління завданнями. Суть підходу полягає в тому, що будь-яку дію, яка займає менше двох хвилин, слід виконувати одразу, не відкладаючи.

На перший погляд, цей принцип виглядає надто простим, однак його ефективність підтверджується поведінковими дослідженнями. Ключовим фактором є зниження психологічного бар’єра: короткі дії не викликають відчуття перевантаження, тому виконуються швидше та без внутрішнього опору.

Цікаво, що з часом цей підхід формує нову модель поведінки. Людина починає автоматично закривати дрібні завдання, не накопичуючи їх у “ментальному списку”. У результаті зменшується рівень стресу та підвищується загальна продуктивність.

У бізнес-середовищі цей принцип використовується для оптимізації процесів і зменшення бюрократії. Навіть незначні рішення, прийняті вчасно, можуть суттєво впливати на швидкість роботи системи.

