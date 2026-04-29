Парадокс продуктивності: чому більше роботи не означає кращий результат

У сучасному діловому середовищі продуктивність часто асоціюється з кількістю виконаної роботи, однак дослідження показують, що такий підхід може бути хибним.

Економісти, зокрема Джон Мейнард Кейнс, ще у XX столітті припускали, що з розвитком технологій робочий час скорочуватиметься, але реальність виявилася складнішою.

Сучасні дослідження демонструють, що перевантаження призводить до зниження ефективності, помилок та вигорання. При цьому оптимальна продуктивність досягається не через збільшення обсягу роботи, а через правильний розподіл ресурсів та часу.

Аналітики зазначають, що ключовим фактором стає якість концентрації. Переривання, багатозадачність та постійний потік інформації негативно впливають на здатність виконувати складні завдання. У відповідь на це компанії впроваджують нові підходи до організації праці, включаючи гнучкі графіки та фокус на результат.

У довгостроковій перспективі переосмислення продуктивності може призвести до змін у корпоративній культурі та управлінських практиках. Це відкриває нові можливості для підвищення ефективності без збільшення навантаження.

