Зеленський підготував важливий документ для США: подробиці

Президент України Володимир Зеленський заявив про завершення підготовки стратегічного документа, який стосується гарантій безпеки з боку Сполучених Штатів Америки.

Про це повідомляє «ПЛ».

За словами глави держави, документ повністю готовий і наразі українська сторона очікує сигналу від партнерів щодо конкретної дати та місця його підписання.

Ця заява прозвучала в контексті ширших міжнародних зусиль, спрямованих на формування довгострокової системи безпеки для України.

У політичних колах наголошують, що йдеться не про символічний документ, а про елемент стратегічних домовленостей, які мають визначати рамки співпраці між країнами у сфері оборони та безпеки.

В Офісі Президента підкреслюють, що готовність документа свідчить про завершення української частини переговорного процесу.

Подальший крок залежить від узгодження процедурних деталей з американською стороною. Очікується, що після підписання документ стане важливим сигналом для міжнародних партнерів щодо довгострокової підтримки України та посилення її позицій на глобальній арені.

