Алгоритми уваги: як платформи формують інформаційну реальність

У цифрову епоху ключову роль у формуванні інформаційного простору відіграють алгоритми, які визначають, який контент бачить користувач.

Про це повідомляє «ПЛ».

Провідні платформи, зокрема TikTok, використовують складні моделі машинного навчання для персоналізації стрічки.

Ці алгоритми аналізують поведінку користувачів, включаючи перегляди, лайки та час взаємодії з контентом, формуючи індивідуалізовану інформаційну картину. У результаті кожен користувач фактично отримує унікальну версію реальності, що може впливати на його погляди та рішення.

Експерти звертають увагу на те, що така персоналізація має як переваги, так і ризики. З одного боку, вона підвищує релевантність контенту, з іншого — може створювати так звані “інформаційні бульбашки”, обмежуючи доступ до альтернативних точок зору.

У відповідь на ці виклики регулятори та дослідники шукають способи підвищення прозорості алгоритмів. Водночас користувачам рекомендується усвідомлено підходити до споживання інформації та диверсифікувати джерела контенту.

