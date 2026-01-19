Україна переходить у новий режим відключень електроенергії: чого чекати

Українська енергосистема переходить до нового формату обмежень електропостачання, що передбачає 4,5–5 черг відключень.

Про це повідомляє «ПЛ».

Вищезгадану думку висловив генеральний директор компанії Yasno, наголосивши, що за таких умов електроенергія може подаватися не більше 14–16 годин на добу.

У Києві ситуація залишається найскладнішою. Столиця фактично функціонує в режимі екстрених відключень, де в окремих районах фіксується до 3 годин зі світлом та до 10 годин без електропостачання. При цьому різниця між районами залишається суттєвою.

Значна частина проблем пов’язана не лише з дефіцитом генерації, а й з аваріями всередині житлових будинків, що призводить до додаткових локальних відключень.

У Дніпропетровську та області регіон вже працює за оновленими графіками, які суттєво відрізняються від колишніх схем, які раніше застосовувалися.

Відповідаючи на питання про можливе покращення ситуації, представники енергетичного сектору, зокрема Олександр Коваленко, зазначають: ключовими факторами залишаються погодні умови та рівень пошкоджень інфраструктури внаслідок обстрілу.

Тим часом дехто запитує, що відбувається з мозком, коли ми нічого не робимо.