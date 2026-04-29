Межі пізнання: що сучасна наука досі не може пояснити

Попри стрімкий розвиток науки, існує низка фундаментальних питань, на які людство досі не має чітких відповідей.

Про це повідомляє «ПЛ».

Одним із них є природа свідомості — явище, яке досліджується у межах нейронаука та філософії. Науковці можуть описувати біологічні процеси, що відбуваються у мозку, однак механізм виникнення суб’єктивного досвіду залишається загадкою.

Це питання має не лише теоретичне значення, але й практичне, зокрема у контексті розвитку штучного інтелекту.

Ще одним прикладом є темна матерія та темна енергія, які, за оцінками фізиків, складають більшу частину Всесвіту, але залишаються практично невивченими. Їх існування підтверджується непрямими спостереженнями, однак природа цих явищ досі не визначена.

Експерти підкреслюють, що саме такі “білі плями” стимулюють розвиток науки, оскільки відкривають простір для нових гіпотез та досліджень. У цьому контексті невідомість стає не обмеженням, а рушійною силою прогресу.

