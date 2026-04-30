Ефект першого враження: як формується оцінка за секунди

Людський мозок здатний формувати перше враження про людину буквально за кілька секунд.

Про це повідомляє «ПЛ».

Це явище активно досліджується у сфері соціальна психологія і має значний вплив на комунікацію та прийняття рішень.

Науковці встановили, що первинна оцінка базується на обмеженій кількості сигналів, включаючи зовнішній вигляд, міміку та тон голосу. При цьому сформоване враження може бути стійким і впливати на подальше сприйняття інформації.

Аналітики зазначають, що цей ефект широко використовується у бізнесі, зокрема під час переговорів та презентацій. Вдалий перший контакт може значно підвищити шанси на успіх, навіть якщо подальша взаємодія має складний характер.

Розуміння механізму формування першого враження дозволяє більш свідомо підходити до комунікації та уникати типових помилок.

