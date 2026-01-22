Политика

ТЦК отримають більше повноважень: в Раді підтримали новий законопроект

6 години ago
ТЦК
ТЦК

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №14320, спрямований на вдосконалення діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Документ рекомендовано ухвалити за основу з подальшим доопрацюванням. Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України, а також до низки профільних законів, що регулюють питання військового обов’язку, мобілізації, правового режиму воєнного стану та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Окрему увагу приділено оновленню механізмів функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також уточненню повноважень органів військового управління на місцях.

Метою законодавчої ініціативи є усунення правових прогалин, підвищення керованості мобілізаційних процесів та адаптація нормативної бази до реалій воєнного часу. Остаточне рішення щодо ухвалення закону залежатиме від результатів підготовки документа до другого читання.

На цьому фоні повідомлялося про те, що Україна переходить у новий режим відключень електроенергії.

