ТЦК отримають більше повноважень: в Раді підтримали новий законопроект

Верховна Рада України підтримала у першому читанні законопроєкт №14320, спрямований на вдосконалення діяльності територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про це повідомляє «ПЛ» із посиланням на офіційний сайт Верховної Ради.

Документ рекомендовано ухвалити за основу з подальшим доопрацюванням. Законопроєкт передбачає внесення змін до Кодексу законів про працю України, а також до низки профільних законів, що регулюють питання військового обов’язку, мобілізації, правового режиму воєнного стану та соціального захисту військовослужбовців і членів їхніх сімей.

Окрему увагу приділено оновленню механізмів функціонування Єдиного державного реєстру призовників, військовозобов’язаних та резервістів, а також уточненню повноважень органів військового управління на місцях.

Метою законодавчої ініціативи є усунення правових прогалин, підвищення керованості мобілізаційних процесів та адаптація нормативної бази до реалій воєнного часу. Остаточне рішення щодо ухвалення закону залежатиме від результатів підготовки документа до другого читання.

