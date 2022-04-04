России придется отвечать за преступления: Макрон и Шольц о трагедии в Буче

Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц высказались о происходящем в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"

3 апреля лидеры Франции и Германии высказались по поводу зверских убийств российскими оккупантами жителей Бучи и других оккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", – написал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Страшные и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. В Буче расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и престарелых", – написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц отметил, что речь идет о последствиях действий российской армии, так как Буча еще несколько дней назад «контролировалась военными РФ». Он подчеркнул, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.

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Федеральный канцлер Германии добавил, что необходимо немедленно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности.

Макрон выразил сострадание жертвам и солидарность с украинцами.

"Российским властям придется отвечать за эти преступления", – отметил Макрон.

Зверства русских оккупантов под Киевом

Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.

Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.

В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.

Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.

Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

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По материалам: Сегодня