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России придется отвечать за преступления: Макрон и Шольц о трагедии в Буче

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 4 апреля, 2022
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Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления

России придется отвечать за преступления: Макрон и Шольц о трагедии в Буче

Эммануэль Макрон и Олаф Шольц высказались о происходящем в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"

3 апреля лидеры Франции и Германии высказались по поводу зверских убийств российскими оккупантами жителей Бучи и других оккупированных населенных пунктов.

Об этом сообщает "Европейская правда".

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"Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", – написал президент Франции Эммануэль Макрон.

"Страшные и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. В Буче расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и престарелых", – написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.

Шольц отметил, что речь идет о последствиях действий российской армии, так как Буча еще несколько дней назад «контролировалась военными РФ». Он подчеркнул, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.

России придется отвечать за преступления: Макрон и Шольц о трагедии в Буче

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Федеральный канцлер Германии добавил, что необходимо немедленно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности.

Макрон выразил сострадание жертвам и солидарность с украинцами.

"Российским властям придется отвечать за эти преступления", – отметил Макрон.

Зверства русских оккупантов под Киевом

  • Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
  • Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
  • В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
  • Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
  • Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.

Ранее мы писали:

  • Я создам в Украине специальный механизм правосудия для расследования убийств оккупантами – Зеленский
  • Из освобожденной Киевской области вывезли более 400 тел убитых мирных жителей – Офис генпрокурора

  • Арестович показал списки частей РФ, совершивших зверские преступления в Буче, Гостомеле, Ирпене

По материалам: Сегодня

Photo of Admin Admin Send an email 23 минуты agoОбновлено: 4 апреля, 2022
0 0 1 минута чтения
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