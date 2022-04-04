России придется отвечать за преступления: Макрон и Шольц о трагедии в Буче
Лидеры Франции и Германии считают, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления
Эммануэль Макрон и Олаф Шольц высказались о происходящем в Буче. Фото: коллаж "Сегодня"
3 апреля лидеры Франции и Германии высказались по поводу зверских убийств российскими оккупантами жителей Бучи и других оккупированных населенных пунктов.
Об этом сообщает "Европейская правда".
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"Фото, которые поступают из Бучи, освобожденного города под Киевом, невыносимы. На улицах сотни трусливо убитых мирных жителей", – написал президент Франции Эммануэль Макрон.
"Страшные и ужасающие кадры доходят до нас из Украины. В Буче расстреливали мирных жителей, в том числе женщин, детей и престарелых", – написал федеральный канцлер Германии Олаф Шольц.
Шольц отметил, что речь идет о последствиях действий российской армии, так как Буча еще несколько дней назад «контролировалась военными РФ». Он подчеркнул, что международные организации должны получить доступ к этим территориям, чтобы документировать преступления.
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Федеральный канцлер Германии добавил, что необходимо немедленно расследовать преступления российских военных и привлекать виновных к ответственности.
Макрон выразил сострадание жертвам и солидарность с украинцами.
"Российским властям придется отвечать за эти преступления", – отметил Макрон.
Зверства русских оккупантов под Киевом
- Российские военные насиловали и убивали украинцев в населенных пунктах Киевской области, которые ранее были оккупированы.
- Во время захвата Бучи оккупанты убили десятки мирных жителей, их тела хаотически были разбросаны по улицам города. На многих телах были белые повязки, что указывало на то, что они безоружны.
- В городе Буча Киевской области в братской могиле уже похоронили 280 местных жителей. По словам городского головы Бучи Анатолия Федорука, на улицах лежат тела убитых людей, некоторым по 14 лет.
- Российские оккупанты в Буче в подвале одного из домов устроили себе казарму, а в помещении рядом – пыточную, где расстреливали мирных жителей.
- Кроме того, оккупанты связывали детей и насиловали девочек.
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- Я создам в Украине специальный механизм правосудия для расследования убийств оккупантами – Зеленский
- Из освобожденной Киевской области вывезли более 400 тел убитых мирных жителей – Офис генпрокурора
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По материалам: Сегодня