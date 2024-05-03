«Марсель» — «Аталанта»: з яким результатом завершився перший матч 1/2 Ліги Європи

Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на ТСН.

Як пройшов матч

Французи вдома зіграли унічию з італійцями в першому матчі 1/2 фіналу Ліги Європи. Поєдинок закінчився з рахунком 1:1.

«Аталанта» вийшла вперед уже на 11-й хвилині зустрічі, коли Джанлука Скамакка пробив у кут після передачі Тена Копмайнерса.

Втім, «провансальці» дуже швидко відповіли. На 20-й хвилині Шансель Мбемба ударом із зони перед штрафним майданчиком влучив у стійку, від якої м’яч залетів у ворота. Більше команди голів не забивали.

Варто зазначити, що матч-відповідь між «Аталантою» і «Марселем» відбудеться за тиждень, 9 травня, у Бергамо.

В іншій півфінальній парі Ліги Європи змагаються команди «Рома» та «Баєр». У першому матчі німці на виїзді обіграли італійців. Матч завершився з рахунком 2:0.

Фінал Ліги Європи пройде 22 травня в ірландському Дубліні на стадіоні «Авіва».

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