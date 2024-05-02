Великдень 2024: як зробити різнокольорові яйця за допомогою натуральних барвників

Для отримання різнокольорових яєць, можна скористатися натуральними, нешкідливими інгредієнтами, які є у кожному домі.

Первая Лента з посиланням на ТСН розповідає, чим фарбувати яйця, щоб отримати різнокольорові крашанки.

Як пофарбувати яйця в жовтий колір

Жовтий колір не проблема. На допомогу прийде куркума, морква та аптечна ромашка.

Приготування барвника:

В одному літрі води розчинити по 3 столові ложки порошку куркуми чи карі та тертої червоної моркви, варити 30 хвилин.

До одного літра води додати 4 або 5 пакетиків ромашки, варити 20-30 хв.

Як зробити яйця помаранчевими

Для того, щоб пофарбувати яйця в помаранчевий колір знадобиться паприка, сік червоної моркви.

Приготування барвника:

Розчинити 4 ст. ложки паприки у склянці води, після цього помістити у відвар яйця.

Замочити зварені гарячі яйця в морквяному соку з додаванням куркуми.

Як пофарбувати яйця у червоноцегляний колір

Такий колір також не проблема і він також має невеликий набір інгредієнтів: міцний чорний чай, лушпиння цибулі, шкірки граната.

Для приготування такого барвника, потрібно цибулеве лушпиння або шкірку граната залити водою, варити на повільному вогні протягом 45-50 хвилин, щоб вийшов темний, насичений колір.

Як зробити яйця рожевими

Рожевими яєчка зроблять буряковій сік або гілочки чи кора вишні. Нашаткований буряк залити водою, варити 35 хвилин, забарвлену воду злити та замочити в ній яйця.

Чим пофарбувати яйця, щоб вони були блакитно-сірими чи фіолетовими

Якщо маєте заморожену чорницю, брусницю або лохину їх можна використати для фарбування яєць. Щоб отримати такий колір підійдуть і листя червонокачанної капусти – відвар буде червоним, але яйця забарвляться у синій колір.

Для використання барвника із ягід, їх потрібно відварити, дати охолонути та надати настоятись відвару. Після чого зварити яйця. Інтенсивність кольору залежить від концентрації ягід. Щоб колір вийшов фіолетовим, чорниці потрібно взяти трохи більше, ніж для синього кольору, і дати настоятися кілька годин, перш ніж варити в цьому відварі яйця.

Як пофарбувати яйця в зелений колір

Зелений колір дасть сушений шпинат, петрушка, кропива, відвар чорниці з куркумою.

Приготування барвника:

Відварити яйця з настоєм сушеної кропиви, сушеного шпинату (на літр води потрібно взяти 3 ст. л подрібненої зелені).

Щоб пофарбувати яйця в зелений колір за допомогою чорниці — у відвар ягоди потрібно додати декілька чайних ложок порошку куркуми.

Загальні правила, яких потрібно дотримуватись під час фарбування яєць

Яйця для фарбування мають бути кімнатної температури, щоб вони не розтріскувалися.

Щоб колір був насиченіший, яйця можна залишати у відварі на всю ніч у холодильнику.

Щоб яйця блищали після фарбування, їх можна протерти олією.

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