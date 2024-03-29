Помер Даніель Канеман: хто це і за що його пам’ятатиме світ

Про смерть ученого сповістила його прийомна дочка Дебора Трейсман. Водночас вона не уточнила обставин і місця смерті Канемана. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на видання The Washington Post.

Хто такий Даніель Канеман

Даніель Канеман народився в 1934 в Тель-Авіві, Ізраїль.

Він отримав ступінь бакалавра наук в області психології і математики в Єврейському університеті в Єрусалимі у 1954 році. Після цього він служив, як військовий психолог Армії оборони Ізраїлю. В його обов’язки входило оцінювання кандидатів на професійну здатність для навчання в школі офіцерів, а також розробка тестів і вимірів для цієї мети. У 1958 році Деніел переїхав до Сполучених Штатів для здобуття наукового ступеня доктора психологічних наук у Каліфорнійському університеті, Берклі.

Канеман був одним з основоположників поведінкової економіки — напряму, який вивчає вплив соціальних, когнітивних, емоційних та інших чинників на ухвалення людьми тих чи інших економічних рішень.

У 2001 році він став членом Національної академії наук США.

У 2002 році — лауреат Нобелівської премії з економіки «за застосування психологічної методики в економічній науці, особливо — під час дослідження формування суджень і ухвалення рішень в умовах невизначеності».

У 2015 році журнал «The Economist» назвав його одним з семи найвпливовіших економістів світу.

Канеман був одружений зі знаменитою психологинею Енн Трісман, яка займалась вивченням пам’яті і уваги.

Він був старшим науковим співробітником і заслуженим викладачем Принстонського університету та Школи громадських та міжнародних відносин імені Вудро Вільсона. Окрім того, був співробітником Єврейського університету та старшим науковим співробітником Інституту Ґеллапа.

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