Чи знищать Кримський міст у 2024 році та чому це важливо

Ця споруда з’єднує Крим із «великою Росією». Офіційно цей міст побудований як символ «єдності» окупованого півострова з материкової РФ, що мало значно спростити життя жителям півострова.

Про це пише Первая Лента з посиланням на Інформатор.

Втім, реальний сенс будівництва цієї споруди став зрозумілим лише після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну. З’ясувалося, що міст є надважливим військовим об’єктом. Кремль використовує його для постачання всього південного угруповання окупаційних військ. Саме в цьому полягає стратегічна важливість Кримського мосту.

Якщо зруйнувати міст, то тимчасово окупований Крим фактично залишиться повністю відрізаним від «великої землі». Так, у росіян залишиться «сухопутний коридор» через Донбас та південь України, а також морські шляхи. Однак це досить дорогі та логістично небезпечні маршрути для постачання.

Крім того, руйнація Кримського моста буде потужним політичним сигналом. Адже ця титанічна споруда (19 кілометрів завдовжки та 80 метрів заввишки) є символом потужності та міці путінської Росії, а також її «єдності» з Кримом. Якщо цей символ буде зруйнований, це абсолютно точно вплине на моральний дух загарбників.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця натякнув на те, що в 2024 році Кримський міст впаде. Посол опублікував на свої сторінці в X (Twitter) цікаву інфографіку. На ній зображені «шість основних типів мостів» в 2024 році – аркові, консольні, вантові, підвісні, зі сполученими арками та Керченські.

Цікаво, що на місці Кримського мосту там порожнє місце.

Можна зробити висновок, що таким чином Кислиця натякає на те, що незаконно збудований росіянами міст, що з’єднує Крим з Таманню, буде знищений вже зовсім скоро. Раніше про це неодноразово говорили українські офіційні лиця та писали західні ЗМІ.

Литовський дипломат також потролив росіян через Кримський міст.

«Якщо хтось ще не встиг сфотографуватися на Керченському мосту, ще є час», — написав він на своїй сторінці в X (Twitter).

If someone hasn't had a chance to take a photo at the Kerch bridge, it's still time. pic.twitter.com/SH9SxejoTk