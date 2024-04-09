Які країни ЄС скорочують виплати для українських біженців

Уряд Норвегії вживає заходів по скороченню допомоги, яка надається українським біженцям. На меті таких дій зменшення привабливості країни для тимчасового захисту. Про це розповідає Первая Лента з посиланням на visitukraine.today.

В Норвегії відповідні зміни пропонується продовжити до 1 липня 2026 року.

Згідно з повідомленням на офіційній сторінці, норвезький уряд планує звернутися до парламенту з проханням ухвалити рішення щодо припинення допомоги на дітей під час першого року проживання в країні.

На думку міністра праці та соціальної політики Тоньє Бренна, дані кроки стимулюватимуть новоприбулих швидко знайти роботу, щоб самостійно утримувати себе.

«Ці зміни є частиною стратегії влади, спрямованої на зменшення потоку українських біженців до Норвегії та узгодження її допомоги з політикою інших скандинавських країн», — пояснюють в уряді країни.

Повідомляється, що з початку нового року потік українських мігрантів, які в’їжджають до Норвегії, скоротився на 40% порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Додатково уряд пропонує внести зміни до законодавства, завдяки якому українські біженці зможуть швидше влаштуватися на роботу, як от водіями автобусів.

Крім того, цієї весни норвезька влада висунула ще кілька пропозицій для обговорення. Серед них було запропонували скоротити виплати під час ознайомчої програми для пар що не мають дітей приблизно на 6 000 норвезьких крон на місяць. Також розглядалася можливість зробити надбавку за програмою форми навчання пропорційною кількості годин в програмі ознайомлення.

Які зміни торкнуться українських біженців

Громадяни України більше не отримають фінансової підтримки у разі, якщо вони вирішують жити приватно, а не в офіційних центрах прийому біженців.

Держава вже не компенсує витрати на утримання домашніх тварин для новоприбулих. Відтак, людям, які мають домашніх улюбленців, може бути складніше знайти притулок, оскільки це вимагає додаткових фінансових зусиль.

Вимога проживати в країні протягом 12 місяців перед тим, як мати право на одноразову фінансову допомогу при народженні дитини.

Обмеження можливості вільних поїздок між Україною та Норвегією, що може ускладнити комунікацію та зв’язки з родиною і друзями.

Відмова від пропозицій щодо проживання чи транспорту для українців, які мають намір подорожувати до інших місць, окрім національного центру прибуття в муніципалітеті Роде.

Необхідність випробування національного страхування, яке передбачає вимогу перебування в Норвегії на певний період часу, щоб мати доступ до певних соціальних пільг.

Як відомо, зміни у програмах допомоги українським біженцям активно обговорюються у багатьох європейських країнах. Ці заходи відображають загальну тенденцію до перегляду політики й програм соціальної підтримки для мігрантів у різних країнах Європи.

Які ще держави скорочують допомогу біженцям з України

Ірландія. Ірландський уряд також має на меті запровадити обмеження. Цьогоріч країна скоротить строк перебування у тимчасовому житлі до 90 днів, а також знизить обсяг виплат для українців (замість 220 євро біженці будуть отримувати 38,80 євро на тиждень).

Нідерланди. Як повідомляє уряд країни, вже використано 97% можливостей для біженців, тому країна вимушена суттєво скоротити виплати протягом 2024 року.

Швейцарія. Країна також стимулює українців повертатися додому. Українцям за виїзд обіцяють грошову винагороду – від 1000 до 4000 швейцарських франків (1050 – 4200 євро) на особу залежно від того, коли людина вирішить повернутися в Україну. Для виїзду біженцям даватимуть шість місяців підготовки.

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