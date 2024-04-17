Чому Захід відмовляється захищати небо України так, як в Ізраїлі

З такою заявою виступив Високий Представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель. Про це повідомляє Первая Лента з посиланням на «Європейську правду».

Топ-дипломат Євросоюзу зазначив, що розгортання аналога ізраїльської системи «Залізний купол» у Європі потребувало б багато часу і великих грошей.

До того ж, за його словами, під час іранської атаки ракети пролітали над військово-повітряними базами, які належать Франції, США та Йорданії, тому вони захищали свої бази. В Україні ж немає військово-повітряних баз, які належать західних союзникам.

Водночас він переконаний, що країни Європейського Союзу повинні підтримувати Україну у зміцненні протиповітряної оборони. Він сподівається, що на зустрічі міністрів оборони країн-членів ЄС, яка пройде 22 квітня, Україна отримає «досить конкретні зобов’язання у цьому напрямі».

Варто зазначити, що подібні пояснення прозвучали від британських та американських чиновників.

Так, глава Міністерства закордонних справ Великобританії Девід Кемерон заявив, що на сьогоднішній день ВПС Британії не готові збивати дрони-камікадзе над територією України, оскільки прямий конфлікт сил НАТО та російських військ «викличе тривожну ескалацію».

Раніше ПЛ писала про те, за якої умови західні країни можуть ввести свої війська в Україну.