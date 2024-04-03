Даванков президент? Хто це і чому він переміг на виборах президента РФ

Про це пише Первая Лента з посиланням на Радіо Свобода.

На виборах у 2024 році Даванков здобув перемогу в Європі, випередивши Путіна в Австрії, Великій Британії, Ірландії, Угорщині, Данії, Іспанії, Чехії, Литві, Нідерландах, Польщі, Сербії, Чорногорії, Швеції та Фінляндії. Найвищий результат у Даванкова у Чорногорії (68,89% голосів) та Сербії (67,42%). В Ізраїлі Даванков із невеликим відривом здобув перемогу на всіх ділянках. У В’єтнамі Даванков випередив чинного російського президента на двох з чотирьох ділянок, а в Японії — на одній з чотирьох. У Нью-Йорку Даванков на 1% вирвався вперед, набравши 36,9% голосів. Таким чином, Даванкова можна вважати президентом принаймні за результатами підрахунку голосів в Європі.

Як відомо, для голосування за кордоном були відкриті дільниці при російських посольствах у 144 країнах світу та самопроголошених республіках. В МЗС РФ зазначили, що за кордоном проголосували 372 тисячі осіб, назвавши це «безпрецедентними цифрами».

Хто такий Владислав Даванков

Уродженець Смоленська. Російський громадський та політичний діяч, бізнесмен.

В 2002 році закінчив Смоленський коледж економіки та права.

В 2006 році закінчив історичний факультет МДУ ім. М. В. Ломоносова.

У 2008 році здобув науковий ступінь кандидата соціологічних наук у Російському державному соціальному університеті.

У 2014 році отримав додаткову освіту, закінчивши Московську школу управління «Сколково».

З жовтня 2021 року перебуває на посаді заступника голови Державної думи Федеральних зборів РФ. Цього ж року його було призначено першим заступником керівника фракції партії «Нові люди».

На посаді віце-спікера Державної думи координує діяльність комітетів з охорони здоров’я та культури.

Чим відомий Владислав Даванков

Даванков був співавтором закону про заборону трансгендерного переходу до Росії, який внесли до Держдуми 31 травня 2023 року. Він зробив великий внесок у розробку законопроекту і підтримав його у всіх трьох читаннях.

Закон про заборону трансгендерного переходу в Росії або закон про заборону зміни статі було ухвалено Державною думою 14 липня 2023 року, потім схвалено Радою Федерації 19 липня 2023 року. Він набув чинності 24 липня 2023 року після того, як закон був підписаний президентом Володимиром Путіним.

У початковій версії законопроект забороняв медичний супровід трансгендерного переходу та зміну статі. Однак після критики положення законопроекту змінили і у фінальній версії він:

забороняє зміну гендерного маркера у паспорті;

забороняє медичні втручання, пов’язані з формуванням у людини первинних або вторинних статевих ознак іншої статі (хірургічні операції, гормональну терапію та інше), за винятком пов’язаних із лікуванням уроджених аномалій, генетичних та ендокринних захворювань, пов’язаних із порушенням формування статевих органів у дітей;

анулює шлюби, укладені трансгендерними людьми;

позбавляє трансгендерних людей права на усиновлення дітей або їхню опіку.

У червні 2023 року Даванков виступив із ще однією дивною ініціативою. Він пояснив, що вирішив прислухатися до прохання сина та запропонував скасувати домашні завдання для школярів.

«Коли син дізнався, що я став депутатом, одразу попросив написати закон, який скасує «домашку». Сьогодні на зустрічі з батьками Москви зрозумів, що час настав. Це світовий досвід. Впевнений, що розвантаження дітей та вчителів піде на користь усім», — заявляв депутат.

Яка позиція Даванкова щодо війни в Україні

22 лютого 2022 року разом з іншими депутатами Держдуми та членами Ради Федерації проголосував за визнання незалежності ДНР та ЛНР та підтримав рішення про відправлення туди російських військ.

Через підтримку вторгнення РФ в Україну Даванков внесений до списку міжнародних санкцій Євросоюзу, США, Великобританії, Канади та інших країн.

Напередодні виборів Владислав Даванков заявляв про необхідність мирного вирішення та перемовин з Україною. При цьому кандидат в президенти РФ зазначав, що мирна угода не повинна бути для Росії «ганебною» і обмежувати її інтереси.

Раніше ПЛ писала про те, США та Франція публічно висловилися щодо ударів України по російських НПЗ.